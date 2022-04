I satelliti non più monopolio delle agenzie

In 10 anni i satelliti sono aumentati di 5 volte

Questo elenco di numeri ci aiuta a capire quanto sia cambiata la situazione rispetto a dieci anni fa, quando praticamente solo le agenzie spaziali nazionali figuravano in liste come quella che abbiamo ricavato dal primo rapporto Bryce per il 2022. Il numero peraltro esorbitante di satelliti attribuiti a SpaceX deriva dal progetto Starlink, per la distribuzione capillare di Internet dallo spazio, che sta popolando, assieme al progetto simile anglo-indiano di OneWeb, la fascia di orbita bassa, e altri ne sono previsti, tra cui il progetto Kuiper di Jeff Bezos.

Basta pensare che, come ordine di grandezza, il numero di satelliti dieci anni fa era attorno al migliaio, oggi siamo a cinque volte tanto, con almeno cento satelliti per uso militare, numero da prendere con beneficio di inventario per ovvie ragioni. D’altra parte lo spazio fa sempre più parte del teatro operativo militare, quanto meno per la sorveglianza continua dei campi di operazione, come ci stanno purtroppo dimostrando le immagini satellitari che provengono quotidianamente per documentare la drammatica guerra in Ucraina.

Sempre nel decennio è raddoppiato, da quaranta a ottanta, il numero di Paesi che hanno almeno un satellite in orbita.

Crollo dei costi di produzione

Alla base di questa rivoluzione c’è un insieme di motivazioni maturate contemporaneamente. Ma se vogliamo trovare il punto chiave è certamente il crollo dei costi di costruzione, soprattutto sul fronte dell’elettronica, e di gestione. Oggi un microsatellite può permetterselo quasi chiunque, dall’università americana o italiana al piccolo Stato che vuole, per esempio, sorvegliare i movimenti ai suoi confini. Certamente questa nuova tipologia non può avere le caratteristiche dei satelliti grandi, costosissimi e pesanti cinque volte tanto cui siamo abituati quando parliamo di telerilevamento o geoposizionamento e timing, ma la convenienza è certa quando si parla di scopi precisi. Per avere un’idea, progetti come Starlink, che ha licenza per arrivare a molte migliaia di unità in orbita, considera fino a un 10% di perdite come normale: satelliti che smettono di funzionare o si deorbitano o altro. In ogni modo il crollo dei costi di costruzione e la nuova tipologia di satellite permette potenzialmente ricavi in tempi molto più brevi del passato, ed è un punto cruciale ovviamente per l’industria privata.

Per quanto riguarda l’economia complessiva dello spazio, che l’Ocse ha recentemente definito come l’insieme delle attività e risorse integrate che apportano valore e recano benefici alla conoscenza, gestione e utilizzo dello spazio medesimo, il discorso però cambia.