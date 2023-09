I segnali a cui prestare attenzione per non essere travolti dal mercato che cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno degli insegnamenti che si possono trarre sia da settori a contenuto tecnico e tecnologico (dal farmaceutico all'informatico), sia da settori in cui, indipendentemente dall’importanza della tecnologia, esiste una forte tensione nei confronti dell’innovazione (come nell'ambito del design e fashion), è la quasi sistematica perdita di leadership delle aziende che, per un certo periodo di tempo, dominano la scena per ragioni di origine tecnica, organizzativa, economica.

Quando il successo porta al fallimento

In questi casi il successo costruisce le ragioni dell'insuccesso e nel lungo termine porta le aziende non solamente a diventare meno competitive, ma addirittura a soccombere a idee, prodotti e tecnologie di nuovi concorrenti. Per fare alcuni esempi, la RCA, azienda pioniera nella produzione dei moderni impianti di alta fedeltà è stata, negli anni settanta, detronizzata dai nuovi concorrenti europei quali Philips, che hanno portato con successo sul mercato gli impianti stereo mobili. La Philips stessa è stata successivamente spiazzata dalla giapponese Sony che, con iI walkman, ha cambiato le regole del gioco del mercato a metà anni Ottanta. Sorprendentemente, la stessa Sony è uscita sconfitta dalla corsa allo standard della videoregistrazione, vinto dalla Panasonic con il sistema VHS, ed è stata scalzata dalla Apple, che con l'iPod ha rivoluzionato il sistema di ascolto musicale. Tutto ciò è accaduto nonostante l'invidiabile e costante investimento in R&D di circa il 10% del fatturato, valore che indica in modo sintetico il livello di innovazione di un'azienda.

In tempi e modi differenti, questa dinamica inesorabile della leadership nel vantaggio competitivo si è dimostrata vera anche in contesti in cui la tecnologia è meno rilevante, ma in cui l'innovazione è comunque una variabile centrale per creare valore nel settore.

Analogamente e sempre a titolo puramente esemplificativo, aziende come Nintendo sembrano rappresentare una bella risposta alle difficoltà di mantenimento della leadership. Alla ribalta negli anni Ottanta, per aver rigenerato un'industria morente con prodotti quali SuperMario, dopo aver perso la leadership a favore di concorrenti come Sega prima e Sony poi, ha ridisegnato con la Wii l’industria dell'intrattenimento, allargando il mercato dalla classica fascia 18-35 a una fascia 9-65 e tornandone leader.

Eliminare l’inerzia aziendale

Questi singoli casi aziendali fanno intravedere che la capacità di eliminare le fonti dell'inerzia tecnica, organizzativa ed economica è alla base della rinascita aziendale e della nuova competitività. L'eliminazione di tali barriere permette di dare nuova vita all'azienda e conseguente capacità di anticipare il mercato con cambiamenti innovativi di notevole portata.