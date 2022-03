Oscar 2022: «I segni del cuore - Coda» è il miglior film di una serata surreale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa degli Oscar è stata una serata scontata e surreale, dove a trionfare non è stato il tanto discusso e mancato intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma incredibilmente un… pugno. Grande delusione anche per gli italiani in concorso che non hanno conquistato statuette.

Ma andiamo con ordine e partiamo dai film e dai protagonisti premiati. “I segni del cuore - Coda” diretto da Sian Heder è il film dell'anno: ad annunciare la statuetta più importante – andata a un film profondamente buonista – sono state una commovente Liza Minelli sulla sedia a rotelle e Lady Gaga (un film molto politically correct - come da tema conduttore e a tratti stanco dell’intera serata - per la cui analisi vi rimandiamo al commento in link).



Miglior regia

Jane Campion ha ottenuto la statuetta come miglior regista per “Il potere del cane”, mentre l'Oscar come miglior attrice protagonista è andato a Jessica Chastain per “Gli occhi di Tammy Faye”.

Will Smith e il pugno a Chris Rock

Come da pronostico Will Smith ha vinto l'Oscar come migliore attore protagonista per il film “King Richard - Una famiglia vincente”. Ed è con lui che si arriva maldestramente all'acme della serata: Smith in lacrime ha ringraziato per il premio ricevuto, che però incoerentemente ha dedicato alla “pace, all'amore e alla protezione dei più deboli”. Ebbene, appena pochi istanti prima della premiazione, proprio lui aveva scagliato un pugno al presentatore Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta certamente infelice sul taglio di capelli della moglie dell'attore, Jada Pinkett. Smith poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie: inutile aggiungere che l'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala e l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social. L’attore si è poi scusato, ma la serata già discutibile, forse la peggiore di sempre, è marchiata.

Capitolo da dimenticare.

L'Ucraina

Altro momento da evidenziare lo si è avuto quando la 94esima edizione della cerimonia si è fermata un minuto per l'Ucraina. Sullo schermo del Dolby Theatre di Los Angeles si legge: “anche se il film è una strada importante per esprimere la nostra umanità in tempi di conflitto, la realtà è che milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua e servizi di emergenza. le risorse sono scarse e noi come comunità globale possiamo fare di più. Vi chiediamo di sostenere l'Ucraina in ogni forma”.