I segni del declino di un impero infiacchito dal suo stesso successo

Le vicende della fine dell'occupazione dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati, lasciando da parte analisi e commenti sugli aspetti di attualità che pure sono di indubbia, drammatica e, per taluni aspetti, sconvolgente rilevanza, possono e credo debbano essere valutate anche e soprattutto per il loro significato più profondo e per l’impatto che potranno avere sul futuro degli equilibri politici, economici, militari e di civiltà del mondo nei prossimi anni e decenni. Le scelte e le modalità con cui è stata posta fine alla occupazione militare di quel Paese, infatti, rivelano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la decadenza (si vedrà nei prossimi anni quanto sia profonda e irreversibile ) e il declino di credibilità e di autorevolezza della cosiddetta “civiltà occidentale”.

I fatti di questi giorni, in un Paese geograficamente e culturalmente molto lontano da Stati Uniti ed Europa, piaccia o non piaccia prenderne atto, mettono a nudo come neppure gli avanzamenti straordinariamente positivi delle conoscenze scientifiche e, soprattutto, delle tecnologie possono compensare lo svuotamento di impegno delle persone e delle comunità che vivono nel cosiddetto “occidente libero e democratico”, nel portare avanti, con comportamenti concreti e coerenti, i valori che sono alla base della nostra civiltà e qualità di vita.

L’elemento che emerge come dato indiscutibile (al di là di ogni altra connessa e purtroppo fondata considerazione sulle conseguenze per il popolo afghano) è che l’esercito americano, integrato da quelli degli Alleati, con un’evidente sovraordinata responsabilità delle classi politiche di questi Stati, non solo non è in grado di vincere sul piano militare un conflitto con “nemici” incommensurabilmente più “deboli”, ma non è neppure in grado di organizzare una ritirata che non sia disastrosa per sé e per coloro che hanno scelto di fidarsi della sua “forza” e della sua organizzazione e competenza professionale.

Ai fini di una riflessione che voglia andare a fondo nel comprendere significato e effetti di questo dato non è rilevante approfondire quali ne siano le ragioni e le cause specifiche, né serve accertare il fondamento pieno o parziale di questo giudizio, di fatto nella percezione generale, almeno dei Paesi non coinvolti nella débacle occidentale in Afghanistan, si è ormai formata l’opinione che gli Stati Uniti e i loro Alleati siano non solo deboli, ma persino incapaci di, almeno, tutelare se stessi e soprattutto chi collabora con loro. Questa constatazione determina la necessità di porsi la domanda alla quale, credo, chi vive e si riconosce nei fondamenti della civiltà occidentale non può sottrarsi: come e perché tutto questo è accaduto e sta accadendo? Difficile ipotizzare che qualcuno trovi la risposta definitiva che sia indiscutibilmente vera, che spieghi ogni cosa e soprattutto sia in grado di convincere tutti.

Tuttavia è altrettanto difficile sottrarsi alla sensazione che ci si trovi di fronte al sintomo di un possibile inizio del declino, almeno nel breve, medio periodo, dell’egemonia politica, militare economica e culturale della civiltà europea nella sua recente declinazione della versione statunitense. In questa possibile chiave interpretativa una prima considerazione che va posta a base di ogni ulteriore riflessione è che, se cosi è o dovesse essere, la responsabilità è di tutte le componenti di quello che, per comodità e sintesi espositiva, potremmo definire “l’impero occidentale”. Un’entità non riconducibile formalmente alle altre esperienze politico istituzionali identificate con quest’espressione nella storia, ma di fatto passibile di essere qualificata tale in quanto dotata di una propria precisa identità e di istituzioni interstatuali, prima fra tutte la Nato, che ne hanno permesso l’esistenza e il funzionamento. Un’entità formatasi dopo la fine della seconda guerra mondiale, che ha avuto e ha il proprio centro motore e gravitazionale negli Usa, ma con dinamiche in cui tutte le comunità coinvolte hanno dato un loro determinante e convergente contributo. L’elemento portante di questa aggregazione politica, militare ed economica era ed è la comune adesione all’idea che fondamentali in ogni società debbano essere gli interessi e i conseguenti diritti di ogni singola persona, da realizzare tutelando la sua libertà di ricercare la propria “felicità”, in un contesto di organizzazione degli assetti di potere in cui ognuno possa, col proprio voto, contribuire a scegliere la classe dirigente. In sintesi l’idea portante e unificante è che la società debba basarsi sulla libertà individuale, libertà garantita e promossa dal riconoscimento della democrazia come unica forma che legittima il potere pubblico e ne assicura la migliore gestione.