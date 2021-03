I segni di ripresa e la bussola di Lagarde

1) Controllare la comunicazione. Segnali contrastanti trasmessi da diversi consiglieri, puntualmente rilanciati da uffici studi di banche non sempre imparziali, aumentano la volatilità e restringono lo spazio di manovra di chi alla fine deve fare la sintesi (la Presidente).

2) Mantenere per quanto possibile aperte le opzioni mentre nuove informazioni affluiscono sui tavoli e nei computer degli analisti della banca centrale. Le prossime settimane saranno ricche di queste informazioni. Azioni e segnali della politica monetaria devono accompagnare queste informazioni, non precederle.

3) Considerare che i rischi della situazione attuale sono fondamentalmente asimmetrici. Questa recessione ha già avuto due cadute e non deve averne una terza. Per contro, i rischi di inflazione sembrano remoti; e in ogni caso, un po’ di inflazione in più in prospettiva può aiutare a superare certi squilibri pregressi. Nel più lungo periodo invece (ma sperabilmente si tratta di mesi, non anni), un ritorno a rendimenti di mercato positivi è un fatto auspicabile, da non contrastare.

In definitiva: un compito non facile, e per niente noioso, su cui la Presidente si gioca la sua reputazione.