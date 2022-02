I sei mesi cruciali per riformare l’Italia e contare in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi, tutti (o quasi) hanno tirato un sospiro di sollievo: i mercati, le cancellerie europee, i leader del mondo e soprattutto la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Ma solo un sospiro purtroppo, perché il quadro tra i partiti e dentro i partiti è a dir poco frammentato e turbolento.

La premiership di Mario Draghi ne esce però rafforzata e proprio per questo, a mio parere, il presidente del Consiglio deve usare ora e subito la finestra di opportunità che ha di fronte, ma che non è più lunga di 5-6 mesi. Per di più siamo di fronte al rimbalzo dell’inflazione e agli effetti devastanti del caro energia. Nessuno può mettere il governo in crisi. In autunno invece…

Ora, questa finestra di opportunità deve essere colta per fronteggiare subito e strutturalmente la questione-bollette, per controllare tempi e metodi dei progetti del Pnrr e per mandare subito in Parlamento le quattro riforme strutturali serie ed efficaci (Fisco-Concorrenza-Giustizia-Pubblica amministrazione). Su questo Draghi ha ora la forza per porre sacrosante questioni di fiducia senza rischiare troppo di essere… sfiduciato.

Entro il 30 aprile il governo deve presentare il Def, Documento di economia e finanza, e deve scriverci i numeri programmatici per il prossimo triennio, quindi le quantità e la qualità delle stesse riforme. Senza una precisa definizione almeno da parte del governo di tali riforme che numeri potranno essere scritti nel Def? Per questo occorre subito una agenda chiara nei contenuti e definita nei tempi.

Sul Fisco occorre varare una riforma strutturale di almeno 60 miliardi di euro, totalmente coperta da tagli agli sprechi e alle ruberie della spesa, da un drastico riordino della pioggia di tax expenditure e da un recupero vero dell’evasione fiscale basato sugli incroci delle banche dati e sul contrasto di interessi. Quaranta miliardi di riduzione fiscale potrebbero andare a lavoratori e famiglie con un’Irpef a tre aliquote e con una no-tax-area a 20mila euro per una famiglia di quattro persone. Venti miliardi andrebbero alle imprese con azzeramento dell’Irap e/o riduzione del cuneo.