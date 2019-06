I Selz, da patroni dell’arte a banca segreta del movimento No Vax

L'ex producer - nell'atto forse più drammatico - ha fatto notizia per aver persino suggerito che le misure a favore dei vaccini hanno tratti anti-semiti: ha indossato la stella di David e ricordato l'Olocausto per protestare contro recenti divieti decisi dalla città di New York ai bambini non vaccinati di frequentare luoghi pubblici. La città, preoccupata per il rischio di epidemie, ha dichiarato uno stato di emergenza sanitario in aprile con multe di mille dollari per genitori che rifiutano i vaccini. Lo stato di New York ha da parte sua passato nel frattempo una legge che abroga esenzioni dai vaccini per motivi religiosi.

Ican - e Bigtree - sono oltretutto al centro di una rete più ampia di gruppi anti-vaccini: operano sostenuti dal Children's Health Defense (gestito nientemeno che da un nipote della famiglia Kennedy) e dal National Vaccine Information Center, nomi solo all’apparenza neutrali che in questo modo si avvantaggiano, almeno indirettamente, dei capitali dei Selz. Che promettono di non venire facilmente meno. La coppia ha ormai una lunga storia, per quanto finora rimasta al riparo da occhi indiscreti, di foraggiamento del movimento-culto dei No Vax, che fa leva anche sullo scetticismo nei confronti del governo e trova qualche proselito non solo in ambienti conservatori e religiosi ma a sinistra e tra ambienti progressisti.

I Selz avevano cominciato schierandosi con il pioniere contemporaneo del movimento anti-vaccini, Andrew Wakefield. Gastroenterologo di professione, nel 1998 ruscì a pubblicare un suo studio sulla prestigiosa rivista medica britannica The Lancet che sosteneva di aver riscontrato legami tra il vaccino contro il morbillo e l’autismo in otto bambini.

L'autorità di supervisione del medici del Paese, il General Medical Council della Gran Bretagna, due anni dopo lo condannò per violazioni nella condotta professionale e revocò la sua licenza medica, avendo trovato conflitti di interesse, scandali etici e finanziari e dichiarando che Wakefield aveva agito in modo «disonesto e irresponsabile». Dodici anni dopo The Lancet ritrattò lo stesso studio che aveva inizialmente pubblicato. E da allora oltre una ventina di ampie ricerche scientifiche non hanno trovato alcun collegamento tra vaccini contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) e autismo.

Wakefield è rimasto pero' molto attivo nel movimento anti-vaccini, una “stella” come oratore, ospite e produttore di un documentario-manifesto, Vaxxed, che intervista genitori che temono danni per i loro figli e parla di insabbiamenti governativi dei rischi dei vaccini, che lui da sempre tratta come un complotto dell’industria farmaceutica. Ebbene i Selz hanno aiutato Wakefield fin dal 2012, con una donazione da 200.000 dollari al suo fondo di difesa legale. Due associazioni caritatevoli formalmente impegnate sulla salute pubblica, Amc e un ente con sede in Texas, sono state lanciate successivamente da Wakefield e hanno ricevuto altri 1,6 milioni dalla coppia.