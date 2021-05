I servizi cloud di Google saranno trasmessi dalla rete satellitare di SpaceX

2' di lettura

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk si allea a Google, per portare servizi cloud e connettività alle imprese anche nelle zone più remote del pianeta. La partnership annunciata ieri è di quelle che potrebbero cambiare gli equilibri del mondo dell’informatica. L’idea di trasmettere servizi internet attraverso i satelliti non è nuova e non ha mai fatto breccia. Ma i due colossi hanno potenza da vendere e potrebbero rappresentare una vera alternativa all’internet terrestre.

Come funziona

In pratica appoggiandosi ai data center di Google la rete satellitare di Starlink permetterà di avere l'alta velocita' senza passare per le infrastrutture terrestri. Verranno trasmessi dati, servizi cloud e applicazioni ai clienti, sfruttando la capacità di Starlink di fornire Internet a banda larga ad alta velocità in tutto il mondo e nell'infrastruttura di Google Cloud. La società che fa capo ad Alphabet metterà a disposizione il suo servizio cloud e i suoi data center per aiutare SpaceX a portare i servizi internet in tutto il mondo attraverso i suoi satelliti Starlink. A sua volta, Google potrà fornire ai suoi clienti il servizio internet satellitare di SpaceX. SpaceX installerà delle stazioni a terra, nei data center di Google, che si connetteranno ai satelliti Starlink, con l'obiettivo di fornire un servizio internet ad alta velocita' nella seconda meta' dell'anno. L'accordo rappresenta una vittoria per Google, che sta cercando di guadagnare quote di mercato nel cloud nei confronti di Amazon e Microsoft. «Siamo fieri di lavorare con Google per fornire questo accesso alle imprese, alle organizzazioni del settore pubblico e ad altri gruppi nel mondo» ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, in un comunicato. Per Shotwell, grazie alla partnership con Google, «offriremo alle organizzazioni del mondo intero una connessione sicura e rapida». Urs Holzle, vicepresidente di Google Cloud, ha detto che la collaborazione permettera' di garantire alle organizzazioni che utilizzeranno la rete “un accesso fluido, sicuro e rapido»

Cosa cambierà per il mercato.

Google e Starlink si aspettano partire con il servizio business dalla “seconda metà del 2021”. Quindi prestissimo. In linea con il progetto SpaceX che in pochi mesi ha lanciato 480 satelliti per dare consistenza alla sua rete satellitare. Nel 2015 Google ha investito 900 milioni di dollari nella compagnia spaziale di Musk inclusa la produzione di satelliti Starlink. Quindi l’operazione non è inedita ed era in qualche modo attesa. Attualmente Google nel fiorente business del cloud insegue con una quota di solo il 5% giganti come Microsoft e Amazon che controllano il mercato enterprise. Però nello Spazio non se la giocherà da solo. Amazon attraverso il progetto Kuiper prevede di lanciare 3.500 satelliti. E lassù non saranno più soli.