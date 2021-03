I servizi Pa a portata di Spid complicano la vita agli studi Da ieri identità digitale e Cie entrano negli sportelli pubblici via web. Per i professionisti resta la criticità delle attività seriali come l'invio delle dichiarazioni di Antonello Cherchi

La pubblica amministrazione a portata di Spid non convince i professionisti. Almeno non per le attività che riguardano lo studio. Il tema si riaccende ora, visto che da ieri i cittadini sono stati messi nelle condizioni di accedere ai servizi online della Pa con l’identità digitale e con la carta di identità elettronica. Una scadenza che non coinvolge direttamente i professionisti ma che può essere utilizzata per fare il punto su quanto attende le categorie. Anche queste ultime, infatti, saranno chiamate - secondo un calendario da fissare da parte di un decreto di cui, al momento, non ci sono tracce - ad abbandonare le credenziali che utilizzano attualmente per dialogare online con le pubbliche amministrazioni e a servirsi esclusivamente delle identità digitali.

Professionisti preoccupati

Passare in maniera massiccia a Spid o a Cie al momento presenta, però, più di una criticità. In particolare per quelle attività che presuppongono attività “seriali” svolte per conto dei clienti. Per esempio, l’invio delle dichiarazioni dei redditi o degli F24 periodici per i dottori commercialisti o le pratiche contributive e previdenziali per i consulenti del lavoro. Operazioni che ora si effettuano entrando online nei siti dell’agenzia delle Entrate e dell’Inps o dell’Inail e che possono riguardare anche più persone in uno stesso momento.

«Quando ora accedo a Entratel - spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc) - posso spedire con un solo file anche cento dichiarazioni dei redditi di clienti che mi hanno dato la delega in tal senso. Come potrò fare una volta che dovrò utilizzare Spid? Trattandosi di un’identità digitale strettamente personale, l’accesso alla Pa online mi consentirà di effettuare solo le operazioni relative alla mia posizione e se vorrò svolgerle anche per i clienti dovrò chiedere ogni volta le loro credenziali».

Il tavolo con le Entrate

Uno scenario potenzialmente rischioso per gli studi, ma che non è detto si debba realizzare. Anche perché, fanno sapere dalle Entrate, già nella prima fase - quella che ha debuttato ieri - sono stati previsti accorgimenti per gli intermediari, che comunque potranno continuare a utilizzare le vecchie credenziali fino all’arrivo del decreto.

«Il tema - sottolinea Maurizio Postal, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti -, è stato comunque posto alle Entrate. Ci sono diverse problematiche da affrontare, tra le quali anche quella delle multiutenze, ovvero della possibilità, ora riconosciuta, di avere credenziali per più collaboratori dello studio. L’Agenzia ha promesso di coinvolgerci nella soluzione di queste criticità. Speriamo lo faccia veramente».