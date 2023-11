I servizi di prenotazione online conquistano sempre più turisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il numero delle aziende turistiche premiate aumenta. E nella classifica Leader della crescita 2024 Sole 24 Ore-Statista, per il settore turismo e ospitalità due aziende replicano il successo dell’edizione precedente. A tenere assieme le diverse attività imprenditoriali, c’è il tentativo di ciascuna di offrire esperienze uniche in cui si cercano di coniugare efficienza e personalizzazione delle vacanze a costi contenuti.

A offrire soluzioni di prenotazione con attività online, sia per viaggiatori, sia per imprese, sfruttando il sistema del welfare aziendale, è la Salabam, fondata nel 2015 e che quest’anno punta a raggiungere un volume d’affari di circa 30 milioni di euro. «Nel 2016 siamo entrati nel mercato del welfare aziendale, all’epoca embrionale e poco conosciuto - dice il co fondatore Diego Furlani -. Ogni anno abbiamo innovato, osservando attentamente i comportamenti degli utenti. Abbiamo avuto la fortuna di essere pronti e nel posto giusto al momento giusto, con l’esplosione del mercato del welfare aziendale». C’è poi la piattaforma messa a punto da BizAway (Spilimbergo, Pordenone) con cui è possibile prenotare viaggi aerei, treni, hotel e auto a noleggio in un’unica soluzione e in completa autonomia «ottenendo un risparmio medio del 20% sui prezzi di mercato». Oltre all’assistenza la piattaforma prevede la possibilità di personalizzazione e un’altra serie di attività. «Inizialmente, ci siamo concentrati principalmente sul mercato italiano e spagnolo, ma nel corso degli anni abbiamo espanso la nostra presenza a livello internazionale con un forte focus sull’Europa - dice Luca Carlucci, Ceo dell’azienda attorno a cui lavorano 250 persone -. Attualmente, i nostri principali mercati di riferimento includono anche: Portogallo, Belgio, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Andorra, Austria, Malta, UAE e una piccola parte degli Stati Uniti». Con sede a Cagliari ma attiva in sette regioni c’è la 181travel, “destination management company” attiva nel turismo esperienziale. «L’azienda nasce nel 2016 da un’altra già esistente» spiega il fondatore Marco Deiosso. Una fase di approfondimento durante il periodo Covid poi il lancio vero e proprio «con l’obiettivo di valorizzare le destinazioni». All’interno operano una ventina di persone tutto l’anno cui si aggiungono gli stagionali che «lavorano nei vari territori» e gli altri operatori locali. Cerca di offrire un «servizio di alto livello e prezzi concorrenziali» l’azienda Viaggia Quasi Gratis con base in Campania ma attività in tutta Italia. Dice l’amministratore delegato Antonio Ventimiglia: «Il nostro obiettivo è permettere al cliente di viaggiare a un prezzo sempre più competitivo».