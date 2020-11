I servizi «salvano» l’immobiliare in Europa

L’occupazione

Dal punto di vista occupazionale il settore delle costruzioni è quello più rilevante, con quasi 12 milioni di occupati in Europa, di cui oltre 8 milioni nei 5 Paesi analizzati, pari al 5,9% della forza lavoro complessiva. Le imprese attive nel settore superano i 2 milioni, per una dimensione media di 4,1 addetti per impresa. La Germania conta il numero più alto di occupati, 2,47 milioni, in 357mila imprese, cosa che ne fa il Paese con la dimensione media delle imprese più elevata, pari a 6,9 occupati per società.

Francia e Regno Unito sono in posizione intermedia, sia in termini assoluti che in relazione al totale della forza lavoro, mentre Italia e Spagna hanno dimensioni più ridotte.

L’Italia, in particolare, conta 1,31 milioni di occupati in 493mila imprese, con dimensioni medie delle aziende di 2,7 addetti.Il settore dei servizi immobiliari ha un peso minore sul totale della forza lavoro, con una media dell’1,4%, corrispondente a 2 milioni di occupati. A questi si somma un indotto stimato pari a 764mila addetti indiretti. In Italia questi superano le 300mila unità, cui si somma un indotto stimato in 139mila professionisti.

Il peso sulla forza lavoro complessiva è in linea quanto avviene in Europa, mentre molto bassa è la dimensione media delle imprese italiane pari a 1,3 addetti per società, contro una media europea di 2,2. A livello dimensionale le principali eccezioni sono rappresentate dal Regno Unito e dalla Germania, dove la dimensione media è rispettivamente di 5,9 e 3,3, mentre in Francia, Spagna la frammentazione delle imprese è rilevante, con una media addetti compresa tra 1,3 e 1,5.

«Fino a 9 mesi fa – ha dichiarato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – il settore immobiliare si confrontava con tutt’altro genere di sfide e di problemi. Il processo di digitalizzazione già in atto ha permesso alle aziende di essere innovative nell’affrontare l’emergenza e le nuove esigenze, non solo per la gestione dei beni fisici ma anche per il benessere degli utilizzatori. Comprendere le esigenze dei clienti permette di creare servizi a valore aggiunto. Chi detiene il dato detiene la conoscenza e chi la possiede, ne possiede il valore. Infatti, raccogliere continuativamente le richieste, anche i semplici dubbi, le preoccupazioni dei clienti diretti, dei grandi proprietari e dell'articolata ed eterogenea comunità dei tenant, vuol dire poter rispondere in modo veloce, diretto e specifico alle loro necessità. Da tempo i servizi immobiliari si occupano della centralità dei conduttori come fruitori finali dei servizi e la crisi ha consolidato questa relazione. Ci aspetta un futuro in cui le attività di asset, property, agency, advisory, valuation e project management, per rispondere alle nuove esigenze dovranno eccellere in qualità e questo comporta un maggiore investimento in formazione».

Il Rapporto è realizzato con la collaborazione delle principali società di servizi italiane (Abaco Team, Agire Gruppo Ipi, Bnp Paribas Real Estate, Cdp Immobiliare, Coima, Colliers Real Estate Management Services, Cushman & Wakefield, Empam Re, Generali Real Estate, Morning Capital, Prelios Integra, Revalo, Rina Prime Value Services, Sidief, Yard – Reeas).