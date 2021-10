I sessant’anni di Berlucchi nel racconto di Ziliani, l’«inventore» della Franciacorta

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non è solo lo Champagne italiano che prima non c’era. È stato una leva per riqualificare un intero paesaggio. Se negli anni non si fossero piantati 3mila ettari di vigneti probabilmente, in una provincia industrializzata come quella di Brescia, oggi avremmo altri 3mila ettari di capannoni».

Questa è stata la Franciacorta per il vino italiano e la Lombardia nelle parole di Franco Ziliani l’enologo oggi novantenne al quale, secondo tanti, si deve l’intuizione, agli albori degli anni ’60, di produrre in queste terre, fino ad allora territorio di vini fermi, uno spumante. O meglio lo Champagne italiano.



Ziliani fu chiamato da Guido Berlucchi, discendente della famiglia Lana de’ Terzi nel ’55, per stabilizzare i propri vini fermi a base Pinot. Dopo alcuni tentativi, nel 1961 le prime 3mila bottiglie di spumante Pinot di Franciacorta. I 60 anni della cantina Berlucchi (che oggi gestisce 550 ettari di vigneti e ha un fatturato di 45,3 milioni di euro) e i 90 di Franco Ziliani saranno celebrati oggi nel corso della terza edizione dell’Academia Berlucchi e con un concerto del pianista Stefano Bollani al Teatro Grande di Brescia.

«Amavo molto il gusto dello Champagne – racconta Franco Ziliani – e uno dei miei più grandi desideri era creare un vino che almeno in parte fosse alternativo allo Champagne. Così piantammo Pinot nero in un’area nella quale c’erano solo varietà tramandate dalla tradizione e abbiamo cominciato a produrre lo spumante che oggi caratterizza una intera area».



In questi anni di strada ne è stata fatta tanta. Le bollicine si consumavano solo nelle festività.

C’era solo lo Champagne e l’Asti spumante e le occasioni per consumarle erano davvero poche. Con la rivoluzione degli apertivi molto è cambiato e oggi la Franciacorta, grazie alla sua versatilità, alle sue differenti tipologie, differenti dosaggi e affinamenti e alla variabile rosé può consentire di trovare la giusta bollicina per ogni piatto. Può compiere un ulteriore salto e diventare un vino da tutto pasto.



Di strada ne è stata fatta tanta ma resta ancora da sviluppare l'export