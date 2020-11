I sette consigli per isolare la casa dal freddo Habitissimo ha stilato una lista di passaggi utili per arginare le basse temperature dentro la propria abitazione di Davide Madeddu

Habitissimo ha stilato una lista di passaggi utili per arginare le basse temperature dentro la propria abitazione

Riparare la casa dal freddo, ma anche (in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e da restrizioni) ricavare spazi separati e trovare soluzioni per l’approvvigionamento energetico, e poi le opportunità offerte rinnovabili e 110 per cento. Sono diversi aspetti su cui le aziende puntano in questo periodo per gli interventi sugli edifici. Procedendo per gradi abbiamo realizzato un Vademecum di consigli utili da applicare alla propria abitazione.

I sette consigli

Per far fronte all’ondata di freddo che arriverà con l’inverso gli esperti di Habitissimo danno i cosiddetti “7 consigli” per isolare le case dalle basse temperature. Punto di partenza è proprio quello dell’isolamento perché la coibentazione di una casa consente di abbassare i consumi e aumentare il benessere interno.

«La dispersione di calore ha una grossa incidenza sul consumo energetico di un edificio - chiariscono gli esperti -. Porre fine al problema significa individuare quali sono i punti in cui si hanno le maggiori perdite di calore ed eliminarne le cause. Un buon isolamento termico non sarà efficace solamente durante la stagione invernale ma avrà effetto anche nel periodo estivo non lasciando penetrare il calore esterno all’interno dell’abitazione».

Cappotto termico

Uno degli interventi suggeriti è quello del cappotto termico, intervento che “va studiato con cura in base alle caratteristiche architettoniche dell’edificio, al tipo di costruzione e al contesto” dicono. L’intervento può essere realizzato con pannelli sintetici come il polistirene oppure con quelli ecologici come la canapa.

Come isolare il tetto

Poiché il calore tende a salire verso l’alto gli esperti consigliano l’inserimento, durante una ristrutturazione o il rifacimento del tetto di uno strato isolante. Serramenti. Non meno importante l’aspetto legato a porte e finestre, considerati i punti della casa con maggiore dispersione di calore. Il consiglio è quello di installare infissi ad “alta efficienza energetica, con profilo e vetri termici, consente di ridurre le perdite”.