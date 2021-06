Ecco i settori più sensibili alla ripartenza in Borsa

4' di lettura

Le premesse per una ulteriore crescita dei mercati ci sono, anche se non con lo stesso vigore dimostrato finora. Gli Stati Uniti restano sempre il paese da guardare con molta attenzione, mentre in Europa è interessante il comparto bancario. A Piazza Affari, in particolare il segmento delle piccole medie imprese dovrebbe essere favorito dal processo di digitalizzalazione in atto e dagli investimenti in infrastrutture. Non solo. Anche i piani individuali di risparmio a lungo termine possono contribuire...