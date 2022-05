I settori tascabili e il futuro incerto delle nostre multinazionali senza imprenditori delegati

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Salvo distrazioni è da qualche tempo che nel nostro Paese non si dibatte accesamente sulla dimensione delle nostre imprese; quando poi le aziende vengono acquisite da qualche gruppo multinazionale, si attiva la variante del dibattito sui capitalisti senza capitale, la maledizione della terza generazione etc.

Ebbene, mai quanto adesso la dimensione ed il passaggio dimensionale delle imprese familiari dovrebbero essere la nostra ossessione: non perché la dimensione di per sé sia importante, bensì perché i mercati in cui le nostre imprese sono leader diventeranno più piccoli e metteranno a rischio la competitività del nostro Paese. Andando con ordine, vediamo prima le cause e poi qualche spunto di riflessione.

Loading...

Le nostre imprese non sono multinazionali tascabili bensì leader multinazionali in settori tascabili. Questo succede perché la nostra creatività ci permette di competere con chiunque nel mondo senza dover far leva sui vantaggi della dimensione, cosa che non è prevista dai dettami della strategia d'impresa da quando negli anni sessanta Christensen, Andrews e Bower, titolari del corso Business Policy ad Harvard e precursori di Porter, spiegarono come le aziende crescono definendo i concetti di economia di scala e di scopo.

Gli imprenditori italiani rappresentano un'eccezione che i padri fondatori della strategia aziendale non avevano previsto. Le nostre aziende non crescono per economie di scala o di scopo: crescono in settori in cui queste non hanno effetto. La prova è che inventano al loro interno i macchinari di cui hanno bisogno perché non esistono sul mercato. Nessuno li produce perché il settore è troppo piccolo per attrarre l'interesse di un produttore di macchinari. Quando il settore è sufficientemente grande ed esistono macchinari disponibili per tutti vince chi ne può comprare di più, non chi ha la creatività per inventarli: ed ecco perché le nostre imprese, anche quando sono leader mondiali, lo sono in settori piccoli, i.e. tascabili.

Gli esempi sono infiniti agli occhi di chi passeggia ospite delle nostre imprese di successo. Giovanni Rana è diventato il primo produttore di pasta fresca al mondo battendo Buitoni, marchio della Nestlè multinazionale che basa il suo successo in diverse categorie sulle economie di scala, inventando e costruendo i macchinari necessari per produrre in modo flessibile e con qualità superiore un'amplissima gamma di prodotti. Alla Manifattura di Nole si produce il velluto migliore al mondo: il ciclo di produzione è svolto completamente all'interno su macchinari inventati nel tempo dai vari membri della famiglia Ferrari; tutti i grandi nomi del lusso, che nel mondo basano il loro vantaggio competitivo sulle economie di scala, vengono a Nole e ordinano il velluto che esce da queste macchine. Il caso più estremo: Michele Ferrero che non solo disegnava i macchinari, ma inventava prodotti che non avevano una categoria o un mercato di riferimento: non solo inventava come produrre ma inventava anche i mercati, non erano mercati tascabili erano mercati che il genio tirava fuori dalle tasche per la prima volta.