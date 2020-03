I sindacati ad Abi: aumenti incompleti per chi aveva l’ex salario di ingresso Secondo Fabi, Fisac, First, Uilca e Unisin in alcune aziende e gruppi non sono stati riconosciuti gli incrementi retributivi e arretrati stabiliti col rinnovo del contratto per i bancari con l’ex salario di inserimento

La busta paga di marzo ha riservato ad alcuni bancari uno stipendio al di sotto delle aspettative. In particolare, secondo quanto denunciano i sindacati in una lettera ad Abi, in alcune aziende e gruppi non sono stati riconosciuti gli incrementi retributivi e i relativi arretrati stabiliti col rinnovo dello scorso 19 dicembre per i dipendenti destinatari dell’ex livello retributivo di inserimento professionale. È quanto scrivono i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto, in una lettera inviata oggi al presidente del Casl (Comitato affari sindacali e del lavoro) di Abi, Salvatore Poloni, spiegando questa lettura «non è conforme al testo ed allo spirito dell’accordo, non essendo mai stata intenzione di alcuna delle Parti sottoscrittrici di escludere tali colleghi dagli aumenti del nuovo ccnl».