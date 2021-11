I sindaci della Lombardia contro la riforma sanitaria di Letizia Moratti

La Regione Lombardia infatti ha già fatto un rapido censimento delle vecchie strutture da rimodernare. Per i sindaci, in primis per Sala, «occorre sedersi al tavolo perché non è detto che le strutture identificate corrispondano ai bisogni reali, in base alle esigenze e alla densità della popolazione». A Milano, tanto per cominciare, le nuove strutture sono circa 24, ma più che il numero viene contestato il luogo e le modalità.

A Brescia Del Bono sottolinea proprio la «scarsa manutenzione delle strutture individuate, con una nebulosa su ciò che le case di prossimità debbano essere concretamente, con il rischio che si scarichi sul settore sociale (di competenza dei Comuni, ndr) ciò che invece è prettamente sanitario».

Per quanto riguarda i medici di famiglia, problema nazionale più che locale, è Gori a precisare che «sebbene ci sia un tema nazionale, in Lombardia il problema è più grave che altrove perché i medici in pensione non sono stati rimpiazzati».

Infine la questione della carenza di medici e infermieri, per cui, spiega Gori, occorre «aggiungere borse di studio incrementali». La critica, riassume Gattinoni, è sostanzialmente una: «manca l’intercoluzione con la Regione». Per ora infatti, nessun dialogo, né appuntamenti in vista, con la vicepresidente e assessore alla Sanità lombarda Letizia Moratti.