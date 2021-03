I sindaci di Sicilia e Calabria a Draghi: alta velocità e porti del Sud esclusi dal Recovery, ora intervenire

3' di lettura

Un tam tam da un sindaco a un altro, dalla Calabria alla Sicilia, dal porto di Gioia Tauro a quello di Augusta, dai treni della Salerno-Reggio Calabria a quelli della Messina -Catania-Palermo, dagli atenei calabresi a quelli siciliani. Segnali a distanza - ma non troppo - sempre più forti, per ricordare al governo che le regioni più estreme del Sud registrano in Italia e in Europa il Pil più basso, la disoccupazione più alta e il rischio povertà più forte. E quindi «devono essere destinatarie di quote rilevanti del Recovery Fund», per programmare «opere decisive e imprescindibili per contribuire alla crescita del Sud in un disegno di rafforzamento della coesione e di rilancio dell’economia nazionale».



Sindaci calabresi e siciliani con Oliverio

Lo scrivono, in una nota congiunta, i sindaci di Augusta e di Gioia Tauro, Giuseppe Di Mare e Aldo Alessio, ma è una visione condivisa da centinaia di primi cittadini (quasi 120 nella sola provincia di Cosenza). E da Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell’Anci: tutti hanno aderito all’iniziativa promossa dall’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio che sin dalla prima bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quella del governo Conte, ha posto questione. Ora la rigira con maggiori preoccupazioni al premier Mario Draghi: «È urgente affrontare nell’ambito del Recovery Plan il drammatico problema dell’ammodernamento infrastrutturale del Sud, e in particolare di Calabria e la Sicilia, che come è noto rimangono in una condizione di più accentuata marginalità anche in considerazione della inadeguata e arretrata rete di collegamenti», avverte Oliverio. E aggiunge: «La proposta di Recovery Plan che il governo dovrà presentare alla Ue entro il 30 aprile rappresenta un’occasione irripetibile per i prossimi 50 anni al fine di affrontare e risolvere nodi strutturali che sono alla base degli squilibri territoriali, ma anche economici e sociali del nostro Paese».

Le soluzioni dagli ordinari di Ingegneria

Le soluzioni sono quelle proposte dagli ordinari delle facoltà di Ingegneria di sei università siciliane e calabresi: «Un documento - spiega l’ex presidente della Regione Calabria - che costituisce un rigoroso contributo tecnico e analitico, con particolare riferimento alla sostenibilità degli investimenti per quelle infrastrutture indispensabili alla crescita dei territori calabresi e siciliani. Ma necessarie anche ad affermare e consolidare un ruolo centrale del nostro Paese nel contesto del bacino euro- mediterraneo».

Nello specifico, i docenti (Francesco Russo della Mediterranea di Reggio Calabria, Gaetano Bosurgi e Massimo di Gangi dell’università di Messina, Salvatore Damiano Cafiso e Matteo Ignaccolo dell'ateneo di Catania, Anna Granà dell'università di Palermo, Demetrio C. Festa, dell’Unical, Giovanni Tesoriere dell’università Kore di Enna), propongono una nuova ferrovia riservata a treni passeggeri ad alta velocità ed eventualmente a “treni logistici”, realizzati con materiale rotabile leggero, secondo il nuovo paradigma AV Larg.