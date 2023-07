I sistemi di intelligenza artificiale si affacciano negli studi tecnici

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arrivo dell’intelligenza artificiale negli studi di architetti, ingegneri o geometri non è ancora dirompente come in altri settori. Ma già alcuni sistemi di AI fondamentalmente improntati al text to image come Midjourney, Dall-E, DeepAi o Stable Diffusion e legati quindi a specifici prompt per aiutare nell’attività visual sono ampiamente usati.

Semplificano la produzione di immagini e la realizzazione di concept in tempi brevi. È questo il motivo per cui l’AI ha fatto il suo ingresso presso lo studio di architettura Zoppini di Milano. «Si tratta di strumenti che sostituiscono – spiega l’architetto Alessandro Zoppini, titolare dello studio – i render concettuali che facevano perdere tanto tempo. Non credo che l’AI rappresenti una minaccia per il nostro lavoro come creativi. Ma fornisce un valido aiuto negli aspetti ripetitivi, così possiamo concentrarci di più sulla parte creativa e sul cliente».

Nel futuro ci si immagina l’interazione dell’AI con i software di progettazione. Ma è ancora presto; intanto Midjourney e i suoi colleghi stanno mostrando uno sviluppo incredibile. Come sottolinea Mario Coppola, architetto e docente di composizione architettonica presso l’Università Federico II di Napoli: «All’inizio – commenta – il sistema produceva poco più di un acquerello poco realistico. Ora si riesce a ottenere un ottimo livello di realismo. Il risultato a cui arriva non è un assemblaggio meccanico ma una sorta di ibrido capace di esprimersi nello specifico linguaggio architettonico richiesto. Ma siamo ben lontani dal chiedere all’AI di fare il progetto».

Ancora sono sistemi poco elastici e non sempre riescono a fare i conti con il contesto di riferimento. «Con l’Università stiamo sperimentando – commenta l’architetto Matteo Zambon che collabora con lo studio di progettazione Mate ed è impegnato presso l’Ateneo di Trieste con un dottorato di ricerca – la fusione di architettura e paesaggio. Non abbiamo una costruzione progettata con l’AI ma le possibilità sono inesplorate e vanno dall’architettura al design e al design di interni. Non mi immagino che possa sostituire la creatività umana, ma è un aiuto».

C’è attesa per vedere l’intelligenza artificiale dialogare con programmi molto usati non solo dagli architetti ma soprattutto dagli ingegneri come il Bim. È su questo fronte che ci si aspetta uno degli sviluppi importanti immaginando un sistema intelligente che aiuti nelle parti più complesse e a rischio di errori che poi possono tradursi in difetti come ponti termici o infiltrazioni.