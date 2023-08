I siti dei carovanieri lungo l'Oregon Trail

La febbre dell'oro ha sempre spinto gli avventurieri sulle piste che attraversano questo Paese di larghi e infiniti orizzonti. Adesso si possono battere di nuovo seguendo gli itinerari dell'Oregon Trail, imbattendosi in numerosi siti storici e memorabilia di quei tempi. Ad esempio, dall'Hells Canyon dirigendosi alla volta del Farewell Bend State Park, tra il corso dello Snake River sino a raggiungere la Baker Valley, scegliendo magari di campeggiare nelle aree ben attrezzate. Nei dintorni di Baker City, in particolare, all'Oregon Trail Interpretive Center è possibile venire a stretto contatto con le carovane originali dei pionieri dell'oro e i vagoni delle prime ferrovie. Tra queste vestigia arrugginite, si ha come l'impressione di tornare indietro a quel passato in cui si caricava tutta la propria vita dentro una carrozza per ricominciarne un'altra. Soggiornando al Geiser Grand Hotel, testimone architettonico privilegiato della corsa verso la fortuna, si respira ancora quell'atmosfera, e l'indomani si è emotivamente assai carichi per andare a scoprire la Willamette Valley.

