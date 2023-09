I social pungolano Meloni sull’economia, più che su immigrazione e sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due terzi degli italiani esprime sui social network preoccupazione per l'economia. Meloni, a un anno dalle elezioni che l'hanno portata a Palazzo Chigi, si conferma il politico più apprezzato nel panorama italiano ma con una consenso ai minimi dal voto dello scorso anno. È quanto emerge in sintesi dallo studio realizzato in esclusiva per Il Sole 24 Ore da Vis Factor, società leader nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana.

L'indagine è stata realizzata prendendo in considerazione i post social pubblicati dagli utenti in riferimento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai principali leader di partito e ai temi di interesse generale, con lo scopo di analizzare le conversazioni per estrapolare volumi, sentiment e semantica sono stati monitorati post e commenti in lingua italiana pubblicati.

Focus economia

Il tema che ottiene più attenzione è quello economico, associato nel 39% dei casi alla preoccupazione, per il 12% alla rabbia, per il 16% dei casi alla soddisfazione e nel 12% alla speranza. Da segnalare come, fatte 100 le conversazioni in argomento, la percentuale di connotazioni negative sia scesa parzialmente a partire dalle elezioni del settembre 2022, dal 72,65% di un anno fa fino alla scorsa primavera, che corrisponde come vedremo anche al momento di maggiore popolarità di Giorgia Meloni, per poi risalire fino al 65,44% di settembre 2023.

FOCUS ECONOMIA Sentiment analysis su post e commenti prodotti dagli utenti in riferimento ai temi economici. Nel grafico l'andamento in percentuale di sentiment positivo e negativo

L'economia è anche il tema più discusso in rete, con il 18,62% delle conversazioni, seguito dall'immigrazione (17,88%), ambiente (13,41%), turismo (12,10%) e sicurezza (10,43%). Da registrare come a settembre 2023 il tema guerra in Ucraina sia di molto calato sui social, da quanto un anno fa catalizzava il 15,45% dei post sui social; salgono il tema ambiente (al 13,4% dal 10,57%), mentre entra e spicca al secondo posto della top five l'immigrazione, con il 17,38%.

Parabola di gradimento

In questo ultimo anno abbiamo assistito a una vera e propria parabola della popolarità di Giorgia Meloni: partita al momento del voto al 61,15% ha toccato il suo massimo a febbraio al 67,38% per poi scendere progressivamente fino al 60,17% di sentiment positivo connesso alle conversazioni social che la vedono protagonista.