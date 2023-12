I sovranisti a Firenze / Gerolf Annemans

E’ uno dei leader del partito belga Vlaams Belang, un partito nazionalista fiammingo, che si batte per una politica di identità nazionale e culturale nelle Fiandre. E’ anche un partito nazionalista di destra molto critico nei confronti dell’Unione Europea con la sua burocrazia e le sue interferenze in aree in cui la sovranità dei popoli dovrebbe prevalere

