I sovranisti a Firenze / Majbritt Birkholm

Vicepresidente del Partito Popolare Danese (in danese Dansk Folkeparti, DF), detto anche Partito del Popolo Danese. E’ un partito politico danese di destra sociale: in economia il DF è nettamente a favore di un robusto stato sociale e di politiche redistributive del reddito per limitare diseguaglianze socioeconomiche



12/13 Menu