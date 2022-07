I Suoni delle Dolomiti - Trentino

Dal 22 agosto tornano sulle montagne del Trentino Patrimonio Mondiale UNESCO I Suoni delle Dolomiti, il festival che da ventisette anni porta in cima alle montagne trentine il meglio della musica internazionale.

Ogni anno idee e sonorità nuove percorrono sentieri e pareti, ogni anno si aggiungono scenari nuovi, ogni anno torna la voglia di sperimentare e mettersi in gioco anche nel dialogo tra artisti, pubblico e natura. Musicisti e pubblico risalgono a piedi i sentieri fino a conche e prati, radure, vette dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante, gioca con l’eco, rende unico un giorno di sole, o insegue una folata di vento. Il calendario di questa edizione, con 17 appuntamenti, si sviluppa dal 22 agosto al 23 settembre esplorando una montagna in grado di regalare colori e panorami come in pochi altri momenti dell’anno. Come sempre i musicisti che si esibiscono in concerti che spaziano dalla musica classica al jazz, dalla world music alla canzone d'autore. L’edizione 2022 sarà aperta dal tributo dei Radiodervish a Franco Battiato. Dalla Val di Fassa alla Val di Fiemme alle Dolomiti del Brenta palcoscenici unici che vivono dall'alba al tramonto.

