I supermercati allargano gli spazi dedicati ai prodotti plant based

In Coop l'incremento rispetto a cinque anni fa supera il 25% ed è trainato, anche qui, dal prodotto a marchio. «In valore assoluto – continua Caggiati – il mercato plant based, per quanto costantemente in crescita, sviluppa valori ancora modesti, ma c'è un ampio potenziale. Gli spazi sono decisamente condizionati dalla superficie del punto vendita e dalle caratteristiche della clientela; quelli assegnati al 100% vegetale sono comunque in aumento in tutti i canali e si riconfigurano velocemente in funzione dello sviluppo dell'alimentare verso nuovi segmenti e bisogni».

Coop osserva come, al di là dell'hype, tra i più venduti all'interno della categoria ci siano gli analoghi della carne, come i simil burger, salsiccia, filetti e macinati; altro trend molto apprezzato è quello dell'etnico veg, che abbina il tema del vegetale al filone gourmet etnico, con ricette della tradizione mediterranea, araba, asiatica o messicana che tanto attraggono i target più giovani.

Anche Esselunga segnala che «il trend per i prossimi anni è visto in costante crescita» e per tale motivo «sta osservando il mercato e facendo delle riflessioni sul corretto posizionamento di questi prodotti, prima di arrivare a definire un’area dedicata. Attendiamo pertanto che il consumo sia più consolidato per determinare la collocazione dei prodotti a base vegetale».

Finiper, attraverso la voce di Alessandro Mutti, Shopper analyst e category manager gastronomia e surgelati Iper La grande I, fa sapere che il plant based non ha intaccato le vendite dei prodotti tradizionali: «Come dato interno, non abbiamo evidenze di calo di fatturato per tutto il mondo delle proteine animali; il dato del 2022 è in linea con il 2018. Per quanto riguarda i fatturati delle specifiche categorie, la famiglia che ha avuto più crescita negli ultimi cinque anni è quella dei burger freschi dove l'industria di marca ha spinto in innovazione e gusti. Il comparto surgelato e quello dei formaggi vegetali non mostrano grandi segni di crescita».

Agli analoghi l'insegna dedica due moduli di gastronomia vegetale fresca, una struttura di surgelato per la gastronomia vegetale gelo e un piccolo spazio all'interno dei formaggi di circa tre ripiani. Lo spazio non è molto ma rispetto al 2018 è raddoppiato.

Come novità di mercato, spiega Alessandro Mutti, «stiamo lavorando all'inserimento di alternative meat senza l'ingrediente della soia: ci sono infatti nuovi prodotti proteici che sfruttano la farina di piselli o di altri legumi. Come gruppo sappiamo bene quanto sia importante la profondità di assortimento, soprattutto in questo campo».