I supermercati europei iniziano a chiudere alla carne che distrugge l’Amazzonia

La grande distribuzione in Europa comincia a chiudere i suoi supermercati alla carne legata, anche in modo indiretto, alla deforestazione dell’Amazzonia. Dopo anni di denunce, un nuovo report ha spinto alcuni gruppi a rivedere le proprie scelte di approvvigionamento: tra loro Sainsbury’s, la seconda maggiore catena britannica, Carrefour e Delhaize in Belgio, Lidl Olanda, Auchan in Francia.

Lo stop

Lo stop colpisce per lo più alcuni prodotti, come carne in scatola o essiccata. Lidl Olanda, invece, si è impegnata a smettere di vendere qualsiasi tipo di carne bovina originaria dal Sud America a partire dal 2022. La sussidiaria di Ahold Delhaize, Albert Heijn, la più grande catena di supermercati olandese, ha annunciato che chiuderà tutti i rifornimenti dal Brasile. Molti dei prodotti sotto accusa sono legati in modo indiretto a tre gruppi, passati in 25 anni da piccole aziende locali a multinazionali: il gruppo Jbs, il più grande esportatore di carne al mondo; Marfrig Global Foods, il numero due; a Minerva, leader in Sudamerica.

Carrefour ha fatto sapere che «aumenterà la sorveglianza in tutti i Paesi in cui opera», mentre Sainsbury’s ha affermato di aver «giocato un ruolo attivo nel formulare richieste chiare per l’industria della carne bovina in Brasile e di essersi impegnato con i produttori per ottenere maggiore trasparenza della catena di approvvigionamento». La catena tedesca Metro ha fatto sapere che indagherà sulle denunce sollevate.

Il «riciclaggio di bestiame»

Il boicottaggio è scattato dopo un’indagine condotta da Reporter Brasil e della Ong con base a Washington Mighty Earth. Il report, non il primo nel suo genere, sostiene che Jbs avrebbe indirettamente acquistato bovini da aree deforestate illegalmente, secondo uno schema che viene chiamato «riciclaggio di bestiame»: capi allevati su un appezzamento di terreno disboscato illegalmente vengono venduti a un’azienda agricola legittima, che a sua volta li cede all’industria della trasformazione. In questo modo si prova a nascondere origine del bestiame.

La deforestazione

La distruzione della Foresta amazzonica, la più grande foresta pluviale tropicale del mondo, è aumentata in modo significativo da quando il presidente Jair Bolsonaro ha assunto l’incarico, nel 2019. Nei 12 mesi tra agosto dello scorso anno e luglio del 2021, più di 13.200 chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati rasi al suolo, con un balzo del 22% rispetto all’anno precedente, che fa segnare il tasso più elevato dal 2006, secondo i dati diffusi a metà novembre dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale.