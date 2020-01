I «superpolli» e i disastri di una società segregata

Ma forse questo né i presidi, né i genitori lo sanno. Significa che i risultati sono migliori nelle classi eterogenee, a patto che queste ricevano lo stesso trattamento delle classi "selezionate". Il problema è che il "trattamento" spesso non è lo stesso. Estese ricerche mostrano, infatti, che i docenti delle classi miste tendono ad adottare un atteggiamento più fatalista nei confronti dei loro studenti, che la qualità dell'insegnamento impartito in queste classi è inferiore, che il numero delle ore dedicate all'insegnamento piuttosto che a esercizi ripetitivi è minore, così come lo sono le gratificazioni e gli incoraggiamenti rivolti agli alunni (Dupriez V., Draelants H., 2003. "Classes homogènes versus classes hétérogènes: les apports de la recherche à l'analyse de la problématique", Cahier de Recherche du GIRSEF, Louvain-la-Neuve, n. 24). Ecco perché può risultare difficile parlare di "parità di condizioni".

Traslocare per avere una chance

La questione centrale su cui dovremmo tutti concentrarci riguarda gli effetti della disuguaglianza sul futuro dei piccoli studenti di oggi e fino a che punto la scuola pubblica possa rappresentare uno strumento di riequilibrio efficace attraverso la promozione di pari opportunità in partenza, per tutti i nostri giovani. Raj Chetty e Nathaniel Hendren, due economisti di Stanford e Harvard, analizzando i dati di più di sette milioni di famiglie, hanno recentemente mostrato quanto il quartiere in cui si cresce influenzi in maniera determinante variabili come il reddito, la probabilità di andare all'università, la fertilità e i modelli parentali, di cui i bambini di quelle famiglie faranno esperienza nel loro futuro ("The impacts of neighborhoods on intergenerational mobility I: Childhood exposure effects," The Quarterly Journal of Economics, 2018, 133 (3), pp. 1107-1162). I risultati di coloro che si trasferiscono in un quartiere migliore crescono del 4% per ogni anno di vita passato nel nuovo quartiere. In questo dato c'è un elemento importante, che ha molto da dire a chi vorrebbe concretamente operare attraverso politiche di inclusione per migliorare le prospettive di chi nasce in una famiglia "svantaggiata".

Quando il quartiere decide il tuo futuro

Il vero nodo dello svantaggio non è tanto, quindi, legato alle condizioni di partenza ma alla segregazione che le condizioni iniziali determinano e, soprattutto, alla mancanza di meccanismi correttivi. Se nasci povero e, per questo, sei costretto a crescere in un ambiente privo di stimoli, di sollecitazioni, di legami sociali significativi e di occasioni formative, allora il tuo destino è segnato. Non tanto perché sei nato povero, ma perché la povertà non scelta ti ha segregato in un ambiente sfavorevole. Ma se, nonostante la povertà originaria, si creano le condizioni per uscire da quell'ambiente deprivato e crescere in uno più stimolante, dove anche l'effetto dei pari esercita una pressione positiva, allora le possibilità che l'ascensore sociale si rimetta in moto crescono significativamente. Purtroppo, i movimenti da un quartiere all'altro sono molto rari, perché, in assenza di politiche pubbliche mirate, si rivelano proibitivamente costosi; una forma di investimento che raramente una famiglia basso reddito può permettersi. Questo elemento cristallizza una situazione che non fa altro che rigenerare disuguaglianza.

Perchè dove si studia conta

I dati mostrano che, a parità di condizioni, lo stesso investimento in istruzione, porterà benefici maggiori se si abita in un quartiere con un reddito medio elevato, rispetto ad uno con un reddito medio più basso. Le ragioni possono essere varie e avere a che fare con la qualità delle scuole, con l'effetto dei pari, con la qualità, cioè, delle relazioni interpersonali, con le norme sociali, le reti di amicizie e l'ampiezza delle opportunità. Tutti questi elementi operano in maniera complementare con il capitale umano cognitivo e non-cognitivo dei bambini, amplificandone o riducendone gli effetti positivi. Si capisce, allora, come, soprattutto in un'economia nella quale il mercato del lavoro va sempre più alla ricerca di conoscenze e specializzazione, le condizioni di partenza portino alla creazione di un equilibrio nel quale la scuola, invece che rappresentare un percorso di emancipazione e di creazione di opportunità e, quindi, maggiore eguaglianza, diventa essa stessa, un meccanismo di riproduzione e di accentuazione delle differenze.

Meno segregazione per avere meno diseguaglianze

La disuguaglianza che è andata aumentando stabilmente negli ultimi dieci anni in tutte le regioni italiane, tranne che in Molise ed Emilia-Romagna, si combatte anche combattendo la segregazione nelle nostre città. E questo dovrebbe coinvolgere, in maniera integrata, la politica nazionale, le amministrazioni locali, i pianificatori, gli urbanisti, la scuola, la società civile organizzata, tutti. Occorre ripensare i nostri luoghi, i quartieri, il trasporto pubblico locale che rende a volte impossibili gli spostamenti, le scuole brutte, dentro e fuori. Per non parlare, poi, delle cosiddette politiche di "decoro urbano". Amministratori che curano il centro delle loro città come il salotto di casa propria e considerano le periferie alla stregua delle cantine dove scaricare inutili rifiuti. Tappeti sotto i quali nascondere il degrado sociale. Per risolvere il problema basta un'ordinanza contro l'accattonaggio in centro o l'istallazione di quelle panchine progettate apposta per evitare che i barboni possano sdraiarcisi sopra. Architettura e urbanistica ostile, anti-umana e de-umanizzante.