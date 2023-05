I suv cinesi di Chery Omoda e Jaecco in viaggio verso l’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I primi esemplari dei due suv di Chery Omoda 5 e Jaecco 7 sono partiti dal porto cinese di Wuhu e sbarcheranno in Italia per la fine di giugno. Saranno in vendita fra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024. L’Omoda 5 propone uno stile slanciato con dimensioni per una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,83 m e un’altezza di 1,59 m. Nella dotazione sono inclusi sistemi di assistenza come il cruise control adattivo e il Lane Departure Warning, mentre a livello di motorizzazioni è previsto il debutto un'unità di 1.600 cc turbo a benzina da 197 cv e 290 Nm.

Omoda 5, la versione elettriche nel 2024

Abbinata al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale, l’Omoda 5 ha ottenuto le 5 stelle nei crash test Euro NCAP. Nel primo trimestre dell’anno prossimo, poi, sarà disponibile anche la Omoda elettrica che si distingue con un diverso design del frontale. Il powertrain precede un motore anteriore da 204 cv e 340 Nm, con una velocità massima di 170 kmh e un’accelerazione 0-100 kmh di 7,8 secondi. Secondo le prime stime, saranno due i tagli di batteria da 41 e 62 kWh per un’autonomia di 300 e 450 km: a metà 2024 la full hybrid.

Jaecco 7, il suv di taglia ancora più grande

Decisamente più squadrata nelle forme la Jaecco 7, invece, è lunga 4,5 metri, larga 1,87 m e alta 1,68 m. Anche in questo caso, l’esordio del suv di Chery sarà accompagnato da un 1.600 cc turbo a benzina ma da 186 cv e 275 Nm, con un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Da inizio 2024, la gamma del secondo modello per l’Italia verrà ampliata con una versione elettrificata ibrida plug-in equipaggiata con un 1.500 cc turbo, anche se potenza e autonomia in elettrico non sono state dichiarate, ma lo saranno immediatamente prima del debutta in Italia.

Omoda 5 e Jaecco 7 un’ipotesi di prezzi

Sia per l’Omoda 5 che per la Jaecco 7 non sono ancora stati ufficializzati i prezzi. Per il primo ad arrivare la Omoda 5, comunque, c’è una prima stima che indica un listino a partire da una base di 35.000 euro, mentre il secondo modello del costruttore cinese, potrebbe partire da una base di prezzo stimato in 40.000 euro in virtù sia delle dimensioni che risultano leggermente più grandi rispetto alla Omoda 5. Come per l'Omoda, anche la dotazione standard del Jaecco 7 è quanto di più completo venga offeto da un suv che offere dimensioni sono davvero importanti.