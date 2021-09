I Talebani annunciano presa del Panshir. Massoud: «Il mondo sta a guardare»

Afghanistan: prosegue l'avanzata dei talebani nel Panshir

Sull’account di Twitter riconducibile alla resistenza è stata postata una sua foto in bianco e nero. Tra le vittime dei Talebani ci sarebbe anche il generale Abdul Wudod Zara. «Con rammarico, la Resistenza nazionale dell’Afghanistan ha perso oggi due compagni nella resistenza contro l’oppressione e l’aggressione. Fahim Dashti, portavoce della Nrf, e il generale Abdul Wudod Zara sono stati martirizzati. Possa la loro memoria essere eterna», si legge su Samaa News che cita il Fronte di resistenza.

Ue, si valuta sicurezza per futura presenza



L’Unione europea non vuole stare a guardare. “Stiamo valutando gli sviluppi sul campo in Afghanistan”, mentre sulla futura presenza diplomatica Ue per ora “è prematuro fare speculazioni”. Lo dice Nabila Massrali una delle portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, precisando che è importante che “la situazione della sicurezza lo consentirà” e che arrivi una “risposta da parte dei talebani sulle cinque condizioni annunciate da Borrell”, ha aggiunto. Borrell nel corso della ministeriale esteri in Slovenia la scorsa settimana ha elencato cinque condizioni, sulla base delle quali sarà giudicato il comportamento dei talebani. Tra le condizioni: che il Paese non diventi la base per il terrorismo; il rispetto dei diritti delle donne; la formazione di un governo inclusivo; accesso libero per gli aiuti umanitari; la partenza degli stranieri e gli afghani a rischio che vogliono lasciare il Paese.

«Abbiamo permesso a milioni di ragazze di andare a scuola»

Le sorti dell’Afghanistan per ora sono al centro del dibattito pubblico e politico nei Paesi europei. «Se qualcuno dice che la Gran Bretagna non ha ottenuto nulla in Afghanistan, rispondiamo che le nostre forze armate ed i loro alleati hanno permesso a 3,6 milioni di ragazze di andare a scuola, hanno protetto il Regno Unito da al-Qaeda e organizzato il più grande ponte aereo umanitario della storia recente». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel suo intervento ai Comuni sulla gestione della crisi in Afghanistan. Il leader britannico, riportano i media locali, ha confermato che il Regno Unito ha in programma di accogliere nei prossimi anni fino a 20mila afghani, precisando che oltre ai collaboratori dell’esercito, il programma riguarderà anche persone che sono in pericolo, tra cui attivisti per la democrazia ed i diritti umani, o che sono a rischio a causa della loro religione.

Lavrov, «se governo inclusivo saremo a insediamento»

La Russia sarà rappresentata alla cerimonia di insediamento del nuovo governo afghano se si dimostrerà inclusivo. Lo ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall’agenzia Sputnik. “Vogliamo sostenere il processo di formazione di un governo che rifletta l’intero spettro della società afghana, compresi i Talebani e altri gruppi etnici oltre ai pashtun: gli hazara, gli uzbeki, i tagiki. Se questo sarà assicurato, credo che saremo felici di prendere parte a questa cerimonia insieme ad altri Paesi che hanno un’influenza sulla situazione nel Paese e che sono stati invitati”, ha dichiarato Lavrov. Nelle scorse ore i media hanno riferito che i Talebani hanno invitato Turchia, Cina, Russia, Iran, Pakistan e Qatar alla cerimonia di insediamento una volta che sarà annunciato un nuovo governo a Kabul.