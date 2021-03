I talenti di oggi e l’Italia di domani

Il primo riguarda il divario nel valore attribuito al sistema economico regionale, rispetto a quello politico sulla scena nazionale. Per poco più di metà degli italiani (53,6%, misura analoga a quella del 2017: 51,0%) la propria regione conta molto sul piano nazionale, ma ciò non avviene sul piano politico (41,1%, comunque in crescita rispetto al 32,6% del 2017). Il dato medio nasconde forti difformità regionali. Mentre soprattutto in diverse regioni del Centro-Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio) il peso economico è significativo, in tutte le regioni del Mezzogiorno prevale nettamente una percezione di marginalità. Confermando il ben noto divario territoriale. Il ruolo politico delle diverse regioni in ambito nazionale segue la medesima traccia, però con un peso inferiore. In altri termini, al sistema produttivo è attribuita un’importanza ben più rilevante di quello politico.

Se spostiamo l’analisi sul livello continentale l’influenza giocata dall’Italia in Europa è ritenuta molto bassa (36,9% sotto il profilo economico, 30,2% quello politico), assottigliando la distanza fra i due ambiti. D’altro canto, la scarsa capacità di azione dell’Italia in campo europeo dopo l’accordo di Maastricht e la presidenza Prodi è alle cronache.

Tuttavia, emerge un secondo fenomeno interessante: l’effetto Draghi. La rilevazione (avvenuta nei giorni dell’incarico del Presidente Mattarella) vede elevare l’immagine positiva dell’aspetto politico sia sotto il profilo delle diverse realtà regionali in ambito nazionale. Sia entrambi gli aspetti sul piano europeo. Si potrebbe dire che, ancor prima di entrare in azione, l’autorevolezza e la reputazione della figura del Presidente del Consiglio, analogamente al calo dello spread, ha generato nell’immaginario collettivo nazionale un sussulto di fiducia e, soprattutto, di aspettative verso la politica. Come se all’«io» (economico) si potesse finalmente affiancare un «noi» (politica). L’auspicio è che il moto si tramuti in azioni di responsabilità concreta. Da parte di tutti.