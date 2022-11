I tanti dividendi di una legge di Bilancio equilibrata e prudente

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’economia italiana continua a sorprendere con i dati relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, ma la crescita per l’anno prossimo continua a essere prevista tra la stagnazione e la recessione. Resta incerta la politica monetaria, perché non sappiamo in quale misura e per quanto tempo la strada della restrizione monetaria, confermata dalla Fed, sarà seguita dalla Bce, che ha rinunciato alla cosiddetta forward guidance per aderire all’approccio del “seguiamo i dati”. Incerto è l’affermarsi di aspettative inflazionistiche in salita che, a loro volta, guideranno le scelte di politica monetaria sui tassi di interesse. Incerto è quindi il momento di un possibile passaggio da tassi di inflazione reali, cioè tassi nominali al netto dell’inflazione, negativi a tassi di interesse reali positivi, con il loro impatto sul bilancio pubblico. E pesa l’evoluzione della guerra in Ucraina che condiziona la crisi energetica e il dibattito europeo sulla risposta comune.

In tali condizioni di incertezza una legge di bilancio è esposta, più del normale, a due errori di impostazione di natura opposta che chiameremo di “sopravalutazione” e di “sottovalutazione”.

Il primo è quello che spinge a pensare che nella legge di bilancio si giochino tutti gli interessi e che essa cristallizzi la successiva conduzione della politica di bilancio, trascurando il fatto che questa conserva margini di flessibilità e di aggiustamento tra maggiore o minore deficit e nella composizione di entrate e uscite per il mantenimento di un dato livello di deficit. E mantenere sufficienti margini di flessibilità rileva a maggior ragione se si considera la fluidità delle condizioni macroeconomiche, poco controllabili a livello nazionale, in cui sarà chiamata a operare la legge di bilancio. Se questa consapevolezza fosse trasmessa ai vari attori in gioco forse si toglierebbe drammaticità alle scelte, evitando di immettere nella legge di bilancio poste politiche di bandiera o riguardanti la legislatura, che potranno essere trattate con ponderazione una volta affrontate le priorità della congiuntura economica.

Con la stessa consapevolezza si eviterebbe poi di cadere nell’altrettanto importante errore di “sottovalutazione”. La legge di bilancio, se non rappresenta l’atto in cui tutto si gioca, è però la presentazione di un metodo di governo. Un biglietto da visita non per gli elettori, a cui il governo è chiamato a rispondere a fine legislatura sui risultati, ma per gli attori che agiscono nei mercati e determinano, con le loro reazioni alla politica del governo, l’evoluzione concreta dell’economia. È quindi importante non sottovalutare i segnali che si danno ai mercati. In condizioni di incertezza si deve mostrare contezza dei rischi di breve e lungo periodo e forte determinazione ad affrontare quelli immediati. Ciò significa, oggi, concentrare le risorse nel sostegno al sistema produttivo e alle famiglie con i redditi più fragili di fronte alla tassa dell’inflazione. Ciò di per sé è ovvio, ma è meno ovvia la scelta su come reperire le risorse da dedicare alle priorità individuate. La scelta importante è quella tra nuovo debito e ricomposizione della spesa e delle entrate. Il che significa avere il coraggio e la determinazione sul tagliare ciò che non è essenziale o è rimandabile. Un decennio di “politica dei bonus” offre ampio spazio per reperire risorse riconducendo al tempo stesso a ragionevolezza una politica fiscale deragliata in cerca di facili consensi settoriali. Questa scelta, che si tradurrebbe in una grande prudenza nel programmare deficit in aumento, è importante proprio per il segnale che verrebbe dato. In termini di proiezioni contabili, l’alta inflazione, fino a quando si manterrà superiore al tasso di interesse nominale medio sul debito, contribuirà a far scendere il rapporto debito/Pil. Tuttavia, il livello del deficit programmato, che spesso è altra cosa da quello conseguito ex post, è importante come segnale per la fiducia dei mercati.

Soprattutto è importante se per una data manovra di bilancio destinata a reperire risorse, quale che ne sia l’ammontare, una parte rilevante fosse reperita attraverso contenimenti di spesa e una parte minore attraverso nuovo debito giustificato dall’emergenza. In altri termini, non è la stessa cosa se tutte le risorse addizionali necessarie saranno richieste ai sottoscrittori di debito o se si dimostra che il ricorso al mercato è accompagnato da una politica di bilancio prudente e che guarda anche oltre l’immediato. La proporzione tra le due fonti di risorse addizionali è importante quanto i loro livelli. È un problema di “percezione” che si vuole dare del governo dell’economia e di come ci si presenta forti di un controllo della nostra finanza pubblica. L’importanza di questa “percezione” esterna è determinante non solo per i mercati, ma anche perché l’Italia ha di fronte un negoziato complesso dagli esiti incerti con gli altri Paesi europei per definire le nuove regole fiscali europee e le politiche comunitarie da adottare

in molti campi e, non ultimo, l’orientamento della politica monetaria della Bce che, tra i vari elementi a cui guarda, considera anche con attenzione le politiche di bilancio nazionali dei maggiori Paesi europei, tra i quali soprattutto quelle dei Paesi più indebitati.