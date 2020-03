I tanti modelli di Wolfsburg

In un mercato inondato dall'offerta suv, è necessaria una bussola per orientarsi e riuscire a comprendere le diverse offerte che i costruttori presentano sul mercato. All'interno del gruppo Volkswagen sono davvero tanti i modelli a ruote alte e a volte difficilmente distinguibili.

La novità di un modello può essere l'ingresso del marchio in un nuovo segmento che (molto spesso) mantiene lo stile e il Dna dei modelli già presentati in altri segmenti. Questo significa che l'annuncio di un nuovo suv non equivale all'invecchiamento di un altro ma può essere che sia solamente il fratello maggiore o minore. Il pianale è quasi sempre lo stesso (Mqb che nei modelli compatti viene denominato Mqb A0) e le differenze alla fine la fanno i centimetri della carrozzeria che equivalgono al posizionamento in un segmento piuttosto che in un altro.

Vediamo quindi di fare chiarezza su modelli e dimensioni.

Di seguito, nella tabella, illustriamo i suv del gruppo tedesco con relative dimensioni, una chiara bussola per rendersi conto che le differenze tra un modello e l'altro a volte la fanno una manciata di centimetri.

LE LUNGHEZZE DEI SUV DEL GRUPPO VOLKSWAGEN A CONFRONTO