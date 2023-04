I tanti tesori di Ortigia

In uno dei cuori più antichi della Sicilia arriveranno appassionati da tutto il mondo per assistere alla rappresentazione del Prometeo Incatenato, di Medea, della Pace di Aristofane e di Ulisse, l'ultima Odissea in programma proprio nello scenario calcareo cavato nel ventre del Colle Temenite. Nel frattempo, compiuta la visita immancabile all’orecchio di Dioniso, l'anfratto onirico dalla strabiliante acustica, e alla Basilica Santuario Madonna delle lacrime eretta in onore delle lacrime che sgorgarono decine di volte dall'effigie della Madonna a casa della famiglia Iannuso negli anni '50 (la sua forma di sombrero dalla punta affusolata ne fa un unicum molto discusso e curioso nel panorama dell'architettura cementizia) -, è il momento di penetrare dentro Ortigia. Ma prima c'è un ghiotto rituale da compiere: assaggiare gli arancini della Caffetteria Pasticceria Midolo

1/7 3/7 Menu