I tappi in sughero di Amorim limitano l’impatto ambientale e diventano arredi

Il gruppo portoghese è anche uno dei più convincenti esempi di economia circolare, tanto da essere stato inserito tra le dieci case history più virtuose a livello mondiale. Perché di una materia prima nobile come il sughero Amorim utilizza tutto e non spreca nulla. Oltre ai tappi monopezzo e alle rondelle, si ottengono suole per scarpe e componenti di canne da pesca, e con gli scarti di lavorazione si fanno tappi tecnici, materiali isolanti e fonoassorbenti. Quel che resta, ossia polvere di sughero, pigne e legna viene usato per la produzione di biomasse. Inoltre, da alcuni anni Amorim ha anche avviato una sua linea di oggetti di design in sughero a marchio Suber. L’evoluzione di questo progetto viene presentata in questi giorni alla Biennale dell’Architettura di Venezia e ha già vinto il bando della Regione Veneto per creare il Museo d’Impresa sostenibile.

È una gamma di arredi (come tavolini, sgabelli, lampade e mobiletti) 100% made in Italy, perfetti per enoteche, cantine e wine bar, realizzati con il sughero riciclato nel nostro Paese tramite il Progetto Etico Amorim. In pratica baristi, ristoratori e privati cittadini sono invitati a non gettare i tappi di sughero ma a raccoglierli e consegnarli alle 45 Onlus locali che li portano all’azienda, ricevendo 700 euro per ogni tonnellata conferita. Questo materiale viene inviato in due centri di macinazione italiani per ricavarne diversi prodotti (come pavimenti e isolanti) mentre la polvere di sughero funge da energia per le centrali a biomassa.