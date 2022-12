I taralli e le sfogliatelle laddove Napoli si spacca in due

C'è una lunga fila per entrare alla Taralleria di Leopoldo Infante in via San Biagio dei Librai. Laddove Napoli viene spaccata in due, questo indirizzo gourmand è frequentatissimo per la bontà dei taralli ovvero ciambelline di sugna, farina, acqua, lievito e mandorle. Accanto si trova l'altrettanto mitica pasticceria Scaturchio dove gustare le sfogliatelle ricce e frolle. Poi a piedi si può raggiungere la Libreria Dante & Descartes in via Mezzocannone ospitata in quella che era una gioielleria: Raimondo Di Maio è un libraio colto che si è ingegnato anche volumi di piccolissime dimensioni tra i quali Domenico Rea è la star.

