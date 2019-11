I tassi bassi spingono il mattone, ma ne contraggono il rendimento Ubs analizza trend e relazione dei bond a dieci anni e del real estate. Per il futuro la strategia della Banca centrale sarà determinante, ma periodi di instabilità potrebbero, come avvenuto in passato, non avere impatto sui rendimenti immobiliari, soprattutto “prime” di Paola Dezza

3' di lettura

La dinamica dei rendimenti immobiliari è fortemente influenzata dal livello basso dei tassi di interesse. È il trend che negli ultimi mesi ha visto aumentare la caccia agli asset real estate (da soggetti italiani ma soprattutto esteri), unica asset class di investimento a garantire ritorni ancora mediamente interessanti, rendimenti che proprio per la domanda eccessiva stanno subendo una contrazione.



Il team di Ubs, in uno studio focalizzato sulla relazione tra Titoli di Stato e mercato immobiliare italiani, ribadisce che sono proprio i bassi tassi di interesse dell’Eurozona a spingere al ribasso i rendimenti del mattone.

Per questo motivo, in questo ciclo immobiliare, i rendimenti “prime” (alto livello) hanno raggiunto il record al ribasso.



«Bisogna sottolineare che il mercato immobiliare sta subendo una polarizzazione - dice Nicola Franceschini, associate director, research analyst Europe real estate & private markets -. Quanto detto, infatti, è vero per il segmento prime, non per il resto del mercato. I capitali in arrivo dall’estero guardano gli immobili più liquidi, per qualità e location. Ma in termini di valori, in Italia il settore deve ancora recuperare i valori medi dal picco pre-crisi».

Non solo. A preoccupare sono anche i volumi e il modo in cui si distribuiscono sul territorio. «L’anno scorso c’è stato un rallentamento nel mercato - dice l’intervistato - e come conseguenza gli investitori si sono concentrati ancora di più sul segmento di alto livello».



In Italia i rendimenti prime hanno sempre seguito, nella scorsa decade, la strada dei principali mercati europei. Ma dopo la pesante crisi economica i rendimenti hanno iniziato a scendere quarter dopo quarter.