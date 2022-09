I tassi di interesse sopra lo zero: stravolgimenti e nuovi equilibri per banche e governi

I costi potenziali dei saldi negativi Target2 diventano tangibili

La nuova realtà dei tassi di interesse positivi entra di prepotenza anche nel dibattito – mai sopito – intorno ai saldi Target2. Il saldo Target2 (T2) è una posta contabile nel bilancio delle BCN ed è una cartina di tornasole dei movimenti complessivi di capitale da e verso l’estero. Ad agosto 2022 la Banca d’Italia contabilizzava il valore record di 658 miliardi di € a debito nei confronti delle altre BCN appartenenti all’Eurosistema, a seguito di transazioni degli operatori finanziari nazionali.

I debiti/crediti T2 non hanno scadenza predefinita e sono remunerati al tasso MRO (Main Refinancing Rate). In sostanza gli interessi pagati dalle BCN dei Paesi con saldo netto negativo vengono redistribuiti dalla BCE alle BCN con saldo netto positivo. Dopo un lungo periodo a livelli molto bassi, il tasso MRO è stato fermo allo 0% dal 2016, rafforzando la percezione dei saldi T2 come di poste puramente contabili che non producono effetti finanziari tangibili.

La realtà non è così semplice. Il punto chiave è che nei periodi in cui il tasso MRO è stato a livelli significativamente diversi da 0 (fino al 2008), i saldi T2 erano uniformemente vicini alla parità. Di conseguenza, l’entità e la distribuzione degli interessi maturati sui saldi T2 in ogni caso non avevano dimensione rilevante.

A partire dallo scorso 27 luglio il tasso MRO è tornato sopra lo 0% ed ora è a quota 1,25% con prospettive di un rialzo consistente nei prossimi mesi. Questo implica che per la prima volta si sperimenteranno le conseguenze di uno scenario caratterizzato da tassi in rialzo e saldi netti T2 record.

Ad una prima analisi, non si tratta di cifre simboliche. Ipotizzando un saldo T2 costante per gli ultimi 3 mesi del 2022 (ipotesi conservativa a fronte di saldi in stabile divergenza, vedi Figura 5), per il solo 2022 la transizione a tassi di interesse positivi costerà all’Italia almeno 3,73 miliardi di € di interessi; poco meno (3,25 miliardi) alla Spagna. Considerato che gran parte dei Paesi dell’area Euro hanno dei saldi in sostanziale equilibrio, la maggioranza di questi flussi di interessi verrebbe redistribuita alle BCN dei principali Paesi creditori: Germania (circa 7 miliardi) e Lussemburgo (2,15 miliardi).