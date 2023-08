I tassi mandano in orbita gli utili delle banche. Quando torneranno sulla terra?

4' di lettura

Una vera tempesta perfetta, almeno una volta in termini positivi, è quella che ha investito nel primo semestre del 2023 le banche italiane, pronte a sfruttare i venti che hanno soffiato (quasi) tutti in poppa per realizzare risultati mai visti in passato e forse difficilmente ripetibili in futuro. I bilanci diffusi nei giorni scorsi non ammettono repliche: i sei principali istituti di credito italiani, che messi insieme raggiungono oltre il 60% delle attività del sistema del credito nazionale, hanno...