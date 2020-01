I tassi negativi? Per la Svizzera ora sono il male minore

L'industria elvetica è in gran parte schierata per il freno al franco e per il mantenimento dei tassi negativi, nel settore bancario e finanziario ci sono invece posizioni critiche sui tassi negativi, a questo punto. C'è anche chi sostiene che bisognerebbe lasciar sfogare il mercato, con un rialzo del franco a cui potrebbe seguire più avanti un riequilibrio naturale; altri sostengono che per frenare il franco basterebbero gli acquisiti di valute estere, senza i tassi negativi.

La Bns difende la sua politica. E per il banchiere Patrick Odier tutto sommato per ora è meglio non cambiare: «Bisogna guardare all'economia svizzera nel suo complesso, per le banche è una sfida, ma l'alternativa di un franco fortissimo è ben peggiore».