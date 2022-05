I tassi salgono, la liquidità (per ora) non cala: l’M&A marcia a livelli record

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Raggiunge i 3.400 miliardi di dollari, secondo le stime di Kpmg, la cifra delle risorse disponibili per investimenti a livello globale: liquidità che rappresenta la dotazione dei grandi fondi d’investimento. I numeri globali delle fusioni ed acquisizioni, con un focus sull’Italia, sono stati presentati ieri durante il Merger&Acquisition Summit, organizzato dal Sole 24 Ore in Assolombarda a Milano e aperto dall’intervento del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. I nuovi protagonisti del mondo finanziario, anche in Italia, sono diventati i grandi gruppi finanziari infrastrutturali, fondi sovrani, venture capitalist, Spac, hedge fund.

La finanza è dunque cambiata profondamente negli ultimi decenni, anche in Italia: solo nei primi anni 2000 era un sistema improntato sui patti di sindacato, che controllavano con poche risorse grandi gruppi. In alcuni anni quel sistema è mutato profondamente. «I patti di sindacato servivano a un’economia con capitali ridotti a mantenere il controllo azionario. Con l’arrivo di una grande liquidità questo sistema è mutato ed in un certo senso è esploso» osserva l’avvocato Francesco Gatti, equity partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d’Italia ed ex-amministratore delegato di Telecom ed Eni, vede anche dei rischi in questa enorme liquidità in circolazione, soprattutto se vista dal lato del debito. I rubinetti della liquidità potrebbero improvvisamente chiudersi? «La liquidità esiste - osserva Bernabè - ma improvvisamente può sparire». Come è nata questa grande liquidità, che consente anche di spuntare multipli importanti nelle operazioni di fusione e acquisizione? «È nata - continua Bernabè - con un eccesso di debito che è stato sostanzialmente finanziato dalle Banche Centrali, che hanno vissuto per anni in un mondo privo di inflazione».

Come evidenziato durante il convegno, gli investitori in equity sono saliti alla ribalta. «I fondi - come indicato da Giuseppe Latorre, partner di Kpmg e head of deal advisory Europe - generano oltre il 43% dell’attività di M&A nel mondo». E l’Italia ormai da alcuni anni conosce volumi sulle fusioni e acquisizioni, che avvicinano i 100 miliardi di euro. Il target dei grandi investitori restano le eccellenze italiane, un Made in Italy che non comprende soltanto il lusso e il fashion, ma anche l’alimentare, la meccanica, la tecnologia, le infrastrutture.

«La liquidità globale a disposizione degli investitori è aumentata esponenzialmente negli ultimi tre anni - dice Francesco Cardinali, senior country officer per Jp Morgan in Italia -. Nel 2022 il flusso di capitali istituzionali continuerà a essere alimentato da temi che sono diventati centrali per il nostro Paese primo fra tutti lo sviluppo infrastrutturale anche in funzione e al servizio della spinta alla innovazione tecnologica e digitale del nostro paese e della transizione energetica».