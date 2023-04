I tassi Usa risalgono al 4%. Stretta da 25 punti base a maggio più probabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Negli Stati Uniti a marzo il settore privato ha creato 236mila nuovi posti di lavoro, poco sotto le attese (239mila) e in calo rispetto ai 326mila occupati creati in febbraio. Il dato, a giudicare dalla reazione dei rendimenti dei bond, è stato interpretato come solido. Anche perché il tasso di disoccupazione (che la Fed vorrebbe “portare” al 4,6% entro fine anno) è sceso dal 3,6% al 3,5%. A gennaio, quando si era attestato al 3,4%, aveva toccato il minimo degli ultimi 54 anni.

La crescita dei salari...