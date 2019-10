I tassi zero resteranno, meglio adattarsi

1 Pensare in generazioni. Meglio suddividere il proprio capitale in ciò che può servire nel breve e medio termine e in ciò che deve essere trasmesso alle generazioni successive o che servirà solo dopo anni. La prima parte deve essere tenuta liquida e protetta dall’inflazione, la seconda deve essere mantenuta investita per molto tempo. Per farsi un’idea di quanto, ci viene in aiuto Fra Luca Pacioli, studioso e religioso italiano del 1500, che definì la regola del 70: il numero che diviso per il rendimento atteso restituisce il numero di anni necessari a raddoppiare il capitale. Con un rendimento del 2,7% in 26 anni si raddoppia il capitale.

2 Occuparsi del proprio patrimonio. John Davis, professore di capitalismo familiare all’Mit, ha dimostrato che le famiglie imprenditoriali che rimangono ricche nel tempo sono quelle in cui alcuni membri si prendono attivamente cura del patrimonio. Per i risparmiatori questo significa scegliere dei buoni consulenti, costruire un rapporto di fiducia e non avere paura della volatilità e delle crisi. Warren Buffet ha detto: «Per avere successo in Borsa è importante avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura».

3 Educare chi dovrà ricevere il patrimonio. Il lungo termine può implicare che qualcuno dopo di noi debba ricevere il risparmio: è necessario che impari a prendersene cura in modo saggio. I patrimoni ereditati sono più difficili da salvaguardare dei patrimoni creati.

I risparmiatori italiani hanno contribuito a creare un grande Paese industriale: è ora che chi ha generato o ricevuto questo risparmio si adatti a un futuro di tassi “zero”.