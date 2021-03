I taxi volanti di Joby Aviation si quotano in Borsa con la Spac del fondatore di Linkedin Alla start up arriveranno capitali per 1,6 miliardi di dollari per sviluppare i nuovi mezzi di mobilità sostenibile. Il debutto nel 2024 in quattro città, ma prima servirà la certificazione delle Autorità Usa. Già effettuati test per mille ore di volo. di Alessandro Graziani

I taxi-volanti approdano a Wall Street. La start up californiana Joby Aviation - che dal 2009 progetta aereo-taxi elettrici, a decollo e atterraggio verticale, con quattro posti per i passeggeri (più l'autista), per la mobilità nelle grandi città metropolitane - approderà a breve alla Borsa di New York grazie alla fusione inversa con Reinvent Technology Partners, una Spac da 690 milioni di dollari che fa capo a Reid Hoffman, cofondatore del social media LinkedIn, e a Mark Pincus fondatore di Zynga...