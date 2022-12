I teatri Politeama e il Massimo tra specchi e palcoscenici

Tra i gioielli più recentemente restituiti quasi nella sua interezza, alla città spicca il Palazzo degli ex Ministeri in ViaVittorio Emanuele, tra il cinquecentesco Ospedale San Giacomo e la Facoltà di Teologia, un complesso architettonico sublime composto da un intreccio di tre corti, dove si sale attraverso una scala elicoidale in pietra che l'architetto Carlo Giachery, colui che ha esaltato il liberty siciliano, ha incastonato come un gioiello nel cuore di questa dimora dai soffitti affrescati. Anche il Teatro Politeama va ammirato durante le visite pomeridiane perché dal Foyer alla Sala Grande, passando per la Sala Rossa e quella Sala Gialla, attraverso i due ordini di colonnati sino al palco centrale e alla terrazza prospiciente via Turati ci si rende conto da vicino di come questa non sia soltanto la casa dell'Orchestra sinfonica siciliana, bensì anche un'autentica opera d'arte.

