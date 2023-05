Per chi ama l'ebbrezza della velocità e del mare c'è anche lo sci nautico. Le opportunità spaziano da Aglientu (Olbia Tempio) a San Teodoro sino a Villasimius in quelle giornate di mare piatto, magari di prima mattina o alla sera. Costo medio per ogni prova è di circa 70 euro per un'esperienza che sarà certamente «indimenticabile».

6/7 Menu