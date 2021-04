I tempi del processo, l’attesa come pena e il ruolo della prescrizione

Per tutti – innocenti o colpevoli (come li sapremo nell’ora della decisione) – il processo è pena. La grande letteratura ha avvertito, e tradotto in angosciose narrazioni, la sofferenza del processo, questo soggiacere a un potere senza volto e senza nome, a una violenza impersonale, che sovrasta tutti, e di volta in volta sceglie e colpisce singoli “imputati”. Questo è, per usare l’immagine acutissima di Albert Camus, l’«universo del processo», l’universo delle società contemporanee, sempre più sospettose e inquisitorie.

La letteratura, si diceva poco sopra, ha colto la ineluttabile tragicità dell’attesa, il peso di una domanda, che talvolta non si conosce o non si comprende. Il celebre libro di Franz Kafka, Der Prozess, risale al 1925, ed è romanzo di una sofferenza che non si scioglie e di una misteriosa domanda che invano attende risposta. È appena del 2017 il racconto suggestivo di Andrea Salonia, dove già il titolo esprime l’angoscia dell’attesa, Domani, chiameranno domani.

La sofferenza del giudizio è anche tema di un grande studioso di diritto, fra i più eminenti del secolo ventesimo, Francesco Carnelutti. Concludendo il lungo itinerario accademico, che lo vide sulla cattedra di tutte, o quasi tutte, le discipline giuridiche, Carnelutti tenne da ultimo l’insegnamento romano del diritto processuale penale.

Il fascinoso corso di lezioni ha per motivo dominante l’identità tra processo e pena, o, se si preferisce in più semplici parole, il carattere punitivo dello stesso processo. Sapersi giudicati è, già in sé, una pena, una sofferenza che dura nel tempo, e rimane incancellabile nella vita. Anche la sentenza di assoluzione “scioglie” dal reato e dalla sanzione prevista nella legge, ma non cancella, né potrebbe, la sofferenza del giudizio e l’ansia dell’attesa. La pena del processo è stata già “scontata”. Sempre ammoniva Carnelutti che nel processo penale la “res iudicanda è un uomo”, che tutti gli atti – del suo iniziare e svolgersi e concludersi – riguardano un uomo, il quale patisce, dal principio alla fine, la sofferenza del giudizio.

Si suole replicare, da cupi e zelanti accusatori, che hanno in sé, e quindi vedono intorno a sé, un’umanità peccatrice e colpevole; si suole obiettare che tale sofferenza è un costo necessario, e che qualsiasi comunità ha bisogno di conoscere e colpire i fatti criminali: un costo pagato da innocenti e colpevoli, ossia da tutti coloro che un giorno conosceremo autori o non autori di reati. Ma proprio la sofferenza del processo, di questa pena legata a un’incognita, che incombe a tutela di un certo ordine giuridico, vuole di per sé la brevità della durata. Soltanto così la «presunzione di innocenza», enunciata dal secondo comma dell’art. 27 Cost., e la «ragionevole durata del processo» (art. 111, 2° comma), acquistano un senso profondo: l’indagine giudiziaria e la “imputazione” segnano già l’inizio di quella “pena”, di quel soffrire d’attesa, che si scioglierà soltanto con la sentenza “della fine”. Tra l’inizio e la fine si svolge l’angoscia del processo, che è già pena irrogata dal diritto, pena nell’attesa che l’incognita si dischiuda e dia risposta alla domanda. La “prescrizione” cancella l’incognita dal destino di un uomo, e serve a “estinguere”, non solo il reato, ma la paura e la pena del processo. C’è una giustizia del tempo, che domina la esistenza dei singoli individui e la storia degli Stati: ed essa comprende in sé, accanto alla memoria, anche la dimenticanza. Il passato – come avvertiva Nietzsche – non può soffocarci e distruggere le energie della vita, che si esprimono e costituiscono con lo sguardo al presente e al domani. E così si spiegano quelle “amnistie”, concesse allo spegnersi di guerre crudeli, da avveduti uomini di Stato, che conoscono la necessità dell’oblio. Di quell’oblio che restituisce la pace dell’animo e dei popoli.