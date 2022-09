I tempi spingono il ritorno all’essenziale, adattabile a ogni complessità

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I buoni propositi espressi con fervore ed entusiasmo nei momenti più bui sono stati prontamente disattesi: lo zelo ecologista s’è per lo più fermato al greenwashing; la politicizzazione del vestire ha creato solo una politica di vendita e di base siamo punto e a capo, dove avevamo lasciato, con l’ansia di compensare ammanchi e scarsi introiti.

La moda torna reale

Eppure un effetto positivo gli ultimi due anni di crisi permanente lo hanno avuto. Hanno portato alla ribalta una urgenza di verità e tangibilità forti e condivise. Non è un caso che i nuovi social abbiamo nomi come Be Real e Vero, e che puntino su una espressione senza filtri facendo a meno del terribile algoritmo che tutto mistifica. Nella moda l’uscita dal furore bidimensionale delle immagini come sola forma di consumo significa essenzialmente il ritorno della centralità del corpo, della fisicità, intesa non ultimo come emozione del vestire plasmandosi gli abiti addosso.

La notazione potrebbe apparire banale, oppure ovvia: senza il corpo il vestito è uno straccio, ed è dal corpo che tutto parte. Eppure, di recente, molta moda, immaginata come esercizio di pura visibilità assai teatrale per poi vendere sneaker e tute - in questo senso il metaverso non è che logica conseguenza di una galoppante virtualizzazione - ha avuto la stessa plasticità e corporeità di un layer applicato su Photoshop o Autocad, gli strumenti della progettazione cibernetica che hanno sostituito, nell’industrializzazione e serializzazione estreme, il disegno e il lavoro a manichino.

Oggi invece si torna a drappeggiare, panneggiare, plasmare in 3D. Nello stesso tempo, si torna a semplificare, perché l’altra urgenza emersa a seguito dello shock collettivo, misto di responsabilità vera e ricerca di rassicurazione, è quella di avere abiti cui affezionarsi, da portare a lungo, da non gettare dopo pochi mesi perché subito obsoleti. In questo senso, nulla è più perdurante della semplificazione, perché ciò che è puro ed essenziale supera agilmente il test del tempo.

Un nuovo minimalismo

La moda, allora si fa rattile, gestuale, corporea nel senso più spiccatamente materico del termine; si fa elementare, cruda, sensuale. Nel moltiplicarsi sempre più particellare delle tendenze, avanza quindi una idea di minimalismo primordiale, promosso in Italia come all’estero in primis dallo stuolo dei nuovi autori, affascinati da tutto ciò che prevede l’uso delle mani. Un minimalismo per nulla punitivo o monastico, al contrario pieno di sfumature, espresse tutte nelle riduzione cruda della lingua.