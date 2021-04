I tesori della cantina: guida ai ristoranti dove trovare le migliori bottiglie

Verso Sud

La cantina del Don Alfonso 1890 della famiglia Iaccarino, a Sant’Agata sui Due Golfi, è forse la più suggestiva d’Italia, un cunicolo d’epoca preromana in cui riposano migliaia di bottiglie (e c’è anche una camera d’invecchiamento dedicata ai formaggi) che è un must-see per ogni cliente di questo tempio di cultura enogastronomica della Costiera.

Ristorante Duomo, Ragusa Ibla

Ancora più a Sud, a Ragusa, scopriamo la carta dei vini – inserita nella World’s Best Wine Lists di The World of Fine Wine - del Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa Ibla. Nella “grotta delle meraviglie” sono nascoste 1.200 referenze per un totale di 11mila bottiglie, di cui una metà sono siciliane e l’altra metà del resto d’Italia e del mondo, con una notevole selezione dedicata alla Champagne (in particolare a Krug) e le “Riserve del Sultano” di cui fanno parte le bottiglie da collezione. «Noi non ci limitiamo ad abbinare un cibo con il vino – spiega l’Head Sommelier Antonio Currò – ma raccontiamo la terra e il vignaiolo».

Una «sartoria» nella Capitale

Concludiamo il nostro viaggio tra le migliori cantine d’Italia alla Pergola del Rome Cavalieri, il ristorante (con vista spettacolare) di Heinz Beck: qui Marco Reitano maneggia 74mila bottiglie (3.700 referenze), ovvero un capitale di oltre 6 milioni di euro custodito in una cantina ristrutturata con sette stanze climatizzate singolarmente. «Sin dall’apertura nel 1994 – racconta l’esperto sommelier – abbiamo pensato la cantina a lungo termine, acquistando bottiglie che si sarebbero enormemente rivalutate negli anni. Ad esempio i vini, ormai rarissimi, di Henri Jayer, come i Grand Cru Richebourg o Échezaux. Abbiamo anche la più grande selezione in Europa di Dom Pérignon, con tutti i formati magnum».

Alla Pergola non esiste una carta dei vini al bicchiere. Perché sarebbe limitante: «Essere sempre al completo è un privilegio che consente di ruotare costantemente le bottiglie e di aprire praticamente tutto. Il nostro è un approccio sartoriale. Dialoghiamo con il cliente, capiamo cosa ha in mente e quanto vuole spendere. Il mondo del vino è così vario che cerchiamo di esplorarlo tutto, dai vini locali alle novità più curiose. È una tavolozza da cui scegliamo i colori più giusti per ogni ospite».