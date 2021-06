I tipici errori delle aziende italiane all'ingresso nel mercato cinese

4' di lettura

Raccontavamo in un precedente articolo che approcciando l’Asia si tende sempre a partire dalla Cina, quando in realtà è necessario svolgere previamente una analisi di portafoglio e segmentazione dei mercati asiatici, comprendendone le opportunità e le difficoltà per ciascuno, e poi plasmando questa analisi sui punti di forza e debolezza della propria azienda, elaborando una chiara strategia e sequenza di espansione di mercato in mercato.

Se però alla fine si decide di partire dalla Cina, il mercato più grande e con le maggiori opportunità ma anche il più impegnativo, è necessario essere consapevoli dei principali errori e trappole che ci attendono per potere massimizzare i nostri investimenti e penetrare il mercato con successo.

Nella mia esperienza in tanti anni in Asia e poi adesso aiutando le aziende occidentali ad andare in Cina ne vedo cinque in particolare:

1) Pensare alla Cina come una prateria da conquistare, con un approccio di puro export. L’ho visto succedere spesso. E per molto tempo ha funzionato: semplicemente considerare la Cina un mercato anziché un Paese, al quale destinare indistintamente i nostri prodotti, che se piacciono da noi devono per forza piacere anche in Cina. E quindi basta fare “un po' di export”.

Probabilmente questo funzionava fino ad un decennio fa, quando il mercato solo da poco si era affacciato alla ribalta del consumo mondiale, e soprattutto con un consumatore poco sofisticato. All’epoca bastava avere un marchio dal nome ed allure vagamente occidentali ed un po’ di distribuzione in Cina e il gioco era fatto. Qualsiasi cosa che venisse esportato in Cina veniva voracemente consumato, e nulla tornava indietro. Poi però le cose sono cambiate e sia il consumatore che il mercato si sono evoluti, lo vediamo nel prossimo punto.

2) Sottovalutare la competitività del mercato e la sofisticazione del consumatore non studiandolo preventivamente e adattando la nostra offerta. Condivido solo tre dati tra la Cina di oggi e di dieci anni fa nel mondo del lusso selettivo: il mercato si è moltiplicato per dieci (ed il reddito pro capite per tre); il principale segmento di consumo sono diventati i sempre digitalmente connessi Millennials (e nei prossimi 3-5 anni lo diverranno i GenZ, che ad oggi hanno meno di 25 anni!); la percentuale della popolazione che possiede un passaporto (e quindi che è in grado di verificare di persona se una marca è autentica e racconta storie vere nel proprio paese di origine) è passata dall'1% al 9%, ovvero si è moltiplicata per dieci, da 13 a 130 milioni di persone.