I titoli della Difesa in rialzo da inizio anno Gestori Esg di fronte al dilemma etico

I titoli Usa del settore Difesa hanno registrato una vera e propria impennata dal 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione russa in Ucraina. «È vero. Titoli come Locheed Martin, General Dynamics o Raytheon Technologies hanno registrato importanti incrementi nell’ultima settimana – ricorda il consulente finanziario Renato Viero –. Allo stesso tempo però segnalo che tali titoli vanno molto bene già da inizio anno, con incrementi in media del 20%. Segno che il mercato già scontava una grande instabilità...